Uno spettro si aggira per l’Unione europea | l’autonomismo E non è così male

Hubble festeggia Halloween con Uno "spettro cosmico" : Con i suoi due occhi luminosi e la bocca aperta, potrebbe sembrare il volto di un fantasma e invece sono due galassie in collisione: è l’immagine con cui il telescopio spaziale Hubble “ festeggia ” Halloween .Scattata lo scorso 19 giugno, la foto mostra due galassie ad anello, abbastanza rare nell’Universo. Per riuscire ad avere quella forma infatti, la collisione deve avvenire con il giusto orientamento. In breve le ...

Astronomia : il telescopio Hubble cattura Uno “spettro” tra le stelle : In occasione di Halloween, è stata pubblicata una nuova immagine “catturata” dal telescopio spaziale NASA/ESA Hubble: si tratta di 2 galassie di dimensioni simili, coinvolte in una collisione che appare come un viso spettrale. L’osservazione è stata effettuata il 19 giugno 2019, in luce visibile dall’Advanced Camera for Surveys del telescopio. Sebbene le collisioni tra galassie siano comuni – soprattutto ...