Un nuovo amore per Eros Ramazzotti? Il cantante beccato insieme a una donna misteriosa

Beautiful cast : nuovo amore per Steffy? Ecco chi potrebbe essere l’attore : Puntate americane Beautiful, nuovo amore per Steffy: nel cast potrebbe arrivare un affascinante attore Gli ultimi rumors sulla vita amorosa di Steffy in Beautiful vedono arrivare nel cast un nuovo personaggio. In America non si parla d’altro che del possibile arrivo di questo attore sul set della nota soap. Gran parte dei telespettatori vorrebbero vedere […] L'articolo Beautiful cast: nuovo amore per Steffy? Ecco chi potrebbe essere ...

Antonella Fiordelisi ha perdonato Francesco Chiofalo : è di nuovo amore : Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo sono tornati insieme Dopo mesi di inseguimenti, romanticherie e gesti d’amore Lenticchio ce l’ha fatta: Antonella Fiordelisi ha deciso di dare un’altra chance alla relazione con Francesco Chiofalo. L’ex tentatrice di Temptation Island aveva mollato il personal trainer romano dopo aver scoperto un tradimento. Chiofalo si è subito pentito di […] L'articolo Antonella Fiordelisi ...

Chi è Viviana - il nuovo amore di Andrea Damante : Si chiama Viviana Vizzini il nuovo amore di Andrea Damante e la donna con cui l’ex tronista di Uomini e Donne spera di dimenticare Giulia De Lellis. I due, come è noto, si erano conosciuti nel programma di Maria De Filippi, fra schermaglie amorose ed esterne. Poi la scelta e una love story vissuta spesso sotto i riflettori, sia su Instagram, sia per via della partecipazione di entrambi al Grande Fratello Vip. Andrea e Giulia si sono detti ...

Andrea Damante avrebbe un nuovo amore : paparazzato con l'ex corteggiatrice di U&D Viviana : Andrea Damante potrebbe aver finalmente ritrovato l'amore: questo almeno è quello che sostiene il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 20 novembre. Il bel dj, infatti, è stato sorpreso dai paparazzi prima a cena con una ragazza di nome Viviana Vizzini e poi, sempre con la stessa, mentre si recava ad un evento al quale hanno partecipato anche Ignazio Moser e Jeremias Rodriguez. Damante vicinissimo a Viviana: il gossip parla di nuovo ...

Franceso Sarcina - dopo Clizia Incorvaia il nuovo amore è una ventenne : l’indiscrezione : nuovo amore per Francesco Sarcina. Il leader de Le Vibrazioni sarebbe pronto a lasciarsi alle spalle la fine del matrimonio con Clizia Incorvaia: una relazione che ha fatto e continua a far parlare a partire da quel triangolo messo in piedi dalla cronaca rosa secondo cui Clizia avrebbe tradito l’ex marito con Riccardo Scamarcio, grande amico di Sarcina (anche se la versione della influencer è diversa). LEGGI: Grande Fratello Vip 4, nel ...

Demi Lovato ha ritrovato l'amore : sui social la foto del nuovo fidanzato : Demi Lovato ha ritrovato l'amore. La popstar americana ha ufficializzato sui social network la storia con il modello Austin Wilson. Nelle scorse ore la coppia ha pubblicato, suo rispettivi profili Instagram, due fotografie che li ritraggono, felici e complici, mentre si abbracciano e baciano. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per gli oltre 75 milioni di follower della cantante statunitense, che sino a oggi non si era mai ...

Sara Tozzi - ex Uomini e donne - e Francesco sono di nuovo una coppia : 'L'amore è forte' : Si era fatta conoscere al pubblico di Canale 5 soprattutto per la sua breve ma intensa esperienza a Uomini e donne: Sara Tozzi era stata nominata tronista lo scorso settembre ma la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi era durata poco più di un mese. Lei stessa aveva spiegato di non essere riuscita ad aprire il suo cuore ai corteggiatori che aveva conosciuto in trasmissione. Il motivo? I sentimenti ancora vivi per il suo ex ...

nuovo amore per Eros Ramazzotti? L’indiscrezione che ha fatto il giro del web : La fine del matrimonio fra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli dopo 10 anni di amore incondizionato, ha popolato le prime pagine dei settimanali di gossip per tutta l’estate (o quasi). I due si sono detti addio civilmente e ora entrambi hanno voltato pagina. Mentre la Pellgrinelli è già fra le braccia di Charley Vezza, Eros Ramazzotti invece per un breve periodo di tempo ha preferito stare lontano dal flash dei fotografi per cercare di ...

UeD Sara Tozzi - con l’ex è di nuovo amore : silenzio rotto - parla la coppia : UeD Sara Tozzi rompe il silenzio dopo aver abbandonato il trono: con l’ex è di nuovo amore, tutti i dettagli e le parole dei due Sara Tozzi, alla fine ha vinto l’amore per il suo ex fidanzato, da oggi non più ex. Dopo aver abbandonato il Trono di Uomini e Donne poche settimane fa, la […] L'articolo UeD Sara Tozzi, con l’ex è di nuovo amore: silenzio rotto, parla la coppia proviene da Gossip e Tv.

Verissimo Raz Degan racconta ho un nuovo amore : L’ex modello Raz Degan è stato ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, dove ha raccontato tanto della sua vita e della sua carriera, rivelando anche un aspetto clamoroso della sua vita privata: «Sì, ho un nuovo amore». Diventato celebre grazie ad uno spot dell’amaro Jagermeister e alla frase «Sono fatti miei», Raz Degan ha raccontato anche della sua prima apparizione nella tv italiana, al Maurizio Costanzo Show: «Non parlavo una ...

Raz Degan a Verissimo : «Ho un nuovo amore - ma ci tengo alla privacy». Ecco chi è : Raz Degan tra passato, presente e futuro. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’ex modello e personaggio pubblico israeliano ma ormai italiano d’adozione, ha raccontato tanto della sua vita e della sua carriera, rivelando anche un aspetto clamoroso della sua vita privata: «Sì, ho un nuovo amore». Diventato celebre grazie ad uno spot dell’amaro Jagermeister e alla frase «Sono fatti miei», Raz Degan ha raccontato anche della ...

Raz Degan si confessa a Verissimo : "Sì - ho un nuovo amore" : Il modello ed attore festeggia i 25 anni dello spot che lo ha reso famoso. Nell'intervista svela il nome della sua nuova...

L’illusione dell’amore nel nuovo singolo di Mina e Fossati - un ritorno folk-rock per la coppia inedita : Due grandi nomi della musica italiana e un lungo viaggio. Il nuovo singolo di Mina e Fossati apre un varco sugli intenti riversati nel primo album a due voci atteso per il 22 novembre, dando un primo ma importante assaggio di quello che hanno voluto esprimere con un'inaspettata prova sulla lunga distanza. Annamaria e Ivano fanno volano quindi al confine tra il Messico e gli Stati Uniti per raccontare di quegli amori indimenticabili ma ...