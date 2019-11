Un bel Napoli pareggia a Liverpool | 1-1 e si decide col Genk al San Paolo

Gol Mertens - il belga fa sognare Napoli : azzurri avanti ad Anfield [VIDEO] : Gol Mertens – Il Napoli è in vantaggio ad Anfield, in casa del Liverpool campione in carica. Sognano ad occhi aperti gli azzurri, che sono riusciti a sbloccare il match in un campo difficilissimo, per caratura dell’avversario oltre che per storia e tradizione. E’ “L’uomo Champions” a siglare la rete dello 0-1, Dries Mertens. Servito in profondità e sul filo del fuorigioco da Di Lorenzo, con un cross a ...

FOTO – bellissimo messaggio di Inler per il Napoli ed i napoletani su Instagram : Il messaggio di Inler per il Napoli Gokhan Inler ex centrocampista del Napoli, ha lasciato un Bellissimo messaggio su Instagram sul difficile momento che sta attraversando il Napoli: “È da anni che non c’era un momento così difficile come questo, ma sono sicuro che tutti uniti, calciatori, società e tifosi potranno far tornare la serenità ed il Napoli agli alti livelli che ci ha dimostrato in questi anni. Il Napoli ed i napoletani, ...

Jacobelli : ”Milan-Napoli? Ecco perchè Ancelotti cambierà modulo…” : Jacobelli: Milan-Napoli è una gara molto importante per entrambe le formazioni per motivi diversi e la scelta di Ancelotti di cambiare modulo, credo sia dettata da ragioni contingenti Xavier Jacobelli è intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, per parlare del Napoli, del match che gli azzurri sosteranno sabato contro il Milan, di Ancelotti e di altro. Queste la parole del giornalista: SU MILAN-NAPOLI E SUL CAMBIO DI MODULO ...

Calciomercato Milan : il PSG avrebbe puntato Paquetá - Mirabelli consiglia Kessie al Napoli : Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, sta nuovamente cercando di pescare rinforzi in Serie A. Thiago Motta, Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore, Thiago Silva e Marco Verratti sono solo alcuni dei giocatori di alto profilo che Leonardo ha acquistato dal campionato italiano durante il suo primo contratto con il i francesi dal 2011 al 2013. Ora che il brasiliano è tornato a Parigi dopo un periodo in cui ha svolto il ruolo di ...

Napoli - Mertens non rientra a Castel Volturno : ha recuperato e si candida per belgio-Cipro : Mertens ha recuperato dall’infortunio, vuole esserci per Belgio-Cipro Buone notizie per il Napoli arrivano dal Belgio e riguardano Dries Mertens. Il Mattino spiega che l’attaccante non rientrerà oggi in Campania per la ripresa degli allenamenti a CastelVolturno. Il giocatore sembra aver recuperato della botta subita in Russia e vorrebbe giocare domani contro Cipro. Oggi la decisione col ct Roberto Martinez. PER LEGGERE TUTTE ...

Previsioni Meteo Napoli : tregua di bel tempo - ma non durerà. Tornano subito piogge e temporali : Previsioni Meteo Napoli – Un altro temporaneo peggioramento, l’ultimo della serie legato al vecchio ciclo perturbato oramai esaurito, è accorso nella tarda nottata e primo mattino di oggi, con altra pioggia debole-moderata sul capoluogo campano e accumulo variabile tra 3 e 4 mm circa. Nel corso della mattinata i cieli sono andati via via aprendosi con ampie schiarite soleggiate, salvo magari, come in queste ore di tarda mattinata, un ...

Napoli - De Magistris : “Non si respira una bella aria. Qualcosa si è rotto” : “La situazione del Napoli? Non si respira una bella aria da questo punto di vista, la squadra in campo non mi pare concentrata e compatta, non c’e’ un bel gioco”. Lo dice Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Sulle colpe di questa situazione, De Magistris si chiama fuori: “Non so, non conosco le cose nel dettaglio. Sembrerebbe che nessuno vada ...

CorSera : il Napoli resta una polveriera nonostante la bella partita : Un bel Napoli, quello di ieri sera, scrive il Corriere della Sera, che tiene testa ai terribili ragazzi del Salisburgo, giocando con la loro stessa intensità. La qualificazione agli ottavi di Champions non è per niente sfumata, solo ritardata. Ma la scena è stata rubata dal post partita. Scrive il quotidiano: “i giocatori, a dispetto di Aurelio De Laurentiis di tenere tutti in ritiro fino a domenica, decidono autonomamente di trascorrere ...

Highlights Borussia Dortmund-Inter 3-2 - Napoli-Salisburgo 1-1 : video e tabellino dei match : Highlights Borussia DORTMUND INTER- Serata decisamente negativa per l’Inter che crolla a Dortmund per 3-2 dopo aver chiuso il primo tempo avanti per 2-0 grazie ai gol di Lautaro Martinez e Vecino. Inter momentaneamente al 3° posto in classifica, con qualificazione agli ottavi decisamente compromessa. Sorride a metà anche il Napoli, bloccato per 1-1 al […] L'articolo Highlights Borussia Dortmund-Inter 3-2, Napoli-Salisburgo 1-1: video ...

Live Napoli-Salisburgo 1-1 Fabian di sinistro - bel tiro ma alto : Napoli e Salisburgo scendono in campo al San Paolo per un match che dirà molto sul prosieguo delle due squadre nella Champions League di quest'anno; tre settimane fa i ragazzi di Carlo...

Napoli - è il momento di reagire : il tempo delle belle intenzioni è finito : Sprofondo azzurro. Fallita la missione all?Olimpico, il Napoli cede tre punti alla Roma e scivola a -3 dal quarto posto, ultimo utile per accedere alla Champions League. E potrebbe...

Un gran bel Napoli - poi diventa protagonista l’arbitro Giacomelli : È difficile commentare Napoli-Atalanta 2-2. Ci sono due partite. Una giocata fino al 85esimo e l’altra dall’85esimo in poi. la prima è vinta dal Napoli per 1-0. Giocata benissimo dalla squadra di Ancelotti il cui unico neo è il gol concesso nel primo tempo alla squadra di Gasperini. Ma lo score è stato di due gol, due pali, due occasioni sbagliate. All’85esimo il Napoli è padrone del campo. C’è un cross in area, Kjaer si ...

Napoli - l’Europa ti fa bello! E se l’obiettivo fosse la Champions? : C’era una volta il Milan di Ancelotti. Squadra di coppa si diceva. E, infatti, in Champions viaggiava a meraviglia. In campionato stentava, racimolando quarti posti utili per l’Europa. Oggi Ancelotti allena il Napoli. E guarda un po’ la storia sembra ripetersi. I partenopei avevano una grandissima occasione, quella di accorciare su Juventus e Inter. E, invece, l’appuntamento con i tre punti è fallito. Il Napoli è ...

Previsioni Meteo Napoli : bel tempo all’epilogo. Più nubi - più freddo e piogge nei prossimi giorni [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Napoli – Il tempo cambierà nel corso dei prossimi giorni su buona parte della Campania e anche sul capoluogo. Per oggi e domani, intanto, continuerà la fase asciutta e ampiamente soleggiata, ancora con clima mite, fino a +24°C di massima o anche oltre. Inizierà a cambiare il tempo, invece, da mercoledì 30 ottobre con l’arrivo di più nubi in giornata e, in serata, anche con rovesci e piogge deboli o moderati. Prodromi ...