Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna | Bonaccini in vantaggio di pochissimo

Ultimi sondaggi politico elettorali - il cdx supera il 50% - sempre più su Lega e Fratelli d’Italia - franano Pd e M5S : Sembra oramai consolidato il quadro politico italiano. La maggioranza degli italiani, secondo i sondaggi, vuole un governo di centrodestra. Al momento, il centrodestra con alla guida la Lega, supererebbe il 50% dei consensi. Un risultato che permetterebbe a Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini di poter governare tranquillamente e anzi di poter addirittura cambiare la costituzione. Uno scenario che terrorizza sia il Pd che ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - eclatante in Emilia Romagna secondo Swg - centrodestra in vantaggio di 8 - 5 punti - Lega primo partito al 32% : Un sondaggio clamoroso che fa sorridere tutto il centrodestra è stato reso noto dall’istituto Swg. secondo l’Ultimissimo sondaggio in Emilia Romagna sarebbe in netto vantaggio la senatrice Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra, sul governatore delle ragione Stefano Bonaccini del Pd. Il vantaggio sarebbe di 8,5 punti. Un divario tra centrodestra e centrosinistra che sembrerebbe netto a poco più di due mese dalle elezioni. Un ...

Elezioni regionali Emilia Romagna Ultimi sondaggi - Bonaccini centrosinistra 46% - Borgonzoni centrodestra 44% - M5S 7% - decisivi gli indecisi : L’ultimissimo sondaggio in Emilia Romagna da in leggerissimo vantaggio il governatore del Pd uscente Stefano Bonaccini. L’attuale presidente dell’Emilia Romagna sta resistendo al duro attacco proveniente da tutto il centrodestra e da Salvini in primis. Al momento Bonaccini è in vantaggio del 2% sulla candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. Ci sono due ragioni fondamentali del vantaggio di Bonaccini su la ...

Ultimi sondaggi elettorali nazionale - allarme nel Pd - se si andasse ora a votare il centrodestra avrebbe il 50% dei consensi - a trainare la coalizione la Lega : Un ultimo sondaggio redatto tra il 21 e il 22 novembre in collaborazione tra l’agenzia Dire e Istituto Tecnè vede il centrodestra che supera il 50% dei consensi. Un dato che preoccupa non poco i Dem. Secondo il sondaggio il centrodestra eleggerebbe 2/3 del parlamento e potrebbe addirittura cambiare la Costituzione. Un simile scenario ha fatto molto riflette i dirigenti del Pd che hanno deciso che questo governo, pure tra mille litigi, ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - si deciderà all’ultimo voto - centrodestra e centrosinistra sono alla pari - decisi M5S e gli indecisi : Sicuramente la decisione di correre da soli del M5S ha indebolito non poco il centrosinistra in Emilia Romagna. Stefano Bonaccini non era già prima sicuro di una sua riconferma ora rischia di perdere la carica di governatore dell’Emilia solo per pochissimi voti. Al momento il centrosinistra, secondo gli Ultimissimi sondaggi, è in vantaggio di pochissimi voti, solo forse dell’1%. La forbice è la seguente, il centrosinistra è dato tra ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - sconfessato Di Maio - il M5S corre da solo - l’Emilia a un passo dalla svolta a destra - la Lega esulta - il Pd no : Un Luigi Di Maio scuro in volto ha dovuto ammettere che è stato sconfessato dalla piattaforma Rousseau. Il 70% degli elettori grillini hanno scelto di correre per le regionali in Emilia Romagna e in Calabria da soli. Entro due settimane saranno scelti i nomi dei candidati alla presidenza sia della Regione Emilia Romagna che della Calabria. La notizia arrivata nella serata di ieri è stata una vera “mazzata” per il Pd. In Calabria il ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - si deciderà al fotofinish in leggerissimo vantaggio il centrodestra - ma il preferito è Bonaccini : Una situazione paradossale quella che si sta per verificare in Emilia Romagna. La regione da sempre governata dalla sinistra italiana si appresta a andare al voto il prossimo 26 gennaio. Le votazioni regionali in Emilia saranno importantissime anche ai fini del proseguo o meno dell’alleanza giallorossa. Secondo gli Ultimi sondaggi le sorti di Stefano Bonaccini, governatore uscente del Pd, si decideranno al fotofinish. Gli elettori ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - è caccia agli indecisi - il Pd supera la Lega ma sale Fratelli d’Italia - male M5S : Un momento di grande debacle quello del M5S. I grillini stanno vivendo un periodo di grossa mutazione, per tanta gente che gli ha sostenuti il Movimento è diventato un partito con alcuni pro e molti contro. Il M5S non ha ancora deciso se in Emilia presenterà un proprio candidato e una propria lista. La base, anche a rischio, di una debacle vuole correre da sola ma Luigi Di Maio è ancora molto indeciso. La regione più rossa d’Italia ...

Ultimi sondaggi politici elettorali Emilia Romagna - la svolta del M5S si a alleanza con il Pd ma veto a Bonaccini - intanto il centrodestra sale ancora : In vantaggio secondo i sondaggi è attualmente il governatore del pd Bonaccini ma i dissidi interni nei dem e l’indecisione del M5S potrebbero nuocere non poco la sua cavalcata verso la riconferma alla guida dell’Emilia Romagna. Il governatore si è sempre detto pronto a un’alleanza con il M5S perché convinto anche dai sondaggi che un eventuale appoggio anche esterno dei grillini significherebbe la vittoria della coalizione del ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - la sfida si deciderà in pochi voti - le piccole città sono per la Lega - le grandi per il Pd : Una situazione paradossale che rende l’immagine di come sia difficile capire come si comporteranno gli Emiliani il prossimo 26 gennaio. Secondo gli Ultimi sondaggi gli elettori delle piccole città spingeranno con il loro voto per il cambiamento, mentre le grandi città voteranno per Bonaccini e per il Pd. Ne esce fuori l’Emilia Romagna spaccata in due con intere aree della regione pronte a voltare pagina, dopo 50 anni di egemonia rossa ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - chi sale e chi scende - su Lega e Pd - giù Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle : Gli Ultimi sondaggi politici resi noti durante la trasmissione Agorà andata in onda su Rai 3 premiano partiti che da settimane erano in discesa e penalizzano altri in salita da settimane. In particolare due sono le notizie salienti, secondo l’istituto EMG Acqua, il Pd ricomincia a salire nel gradimento degli italiani, invece scende Fratelli d’Italia. A raggiungere la maggioranza assoluta in Italia, secondo il sondaggio, è la coalizione ...

Ultimi sondaggi politici elettorali Emilia Romagna in vantaggio il centrodestra del 2% - Fratelli d’Italia e Lega crescono - sempre più giù M5S : Uno scenario che se venisse confermato il prossimo 26 gennaio potrebbe provare non pochi mal di pancia al governo Conte. Il Pd ieri con Zingaretti e tutti i ministri del governo dei democratici e la Lega con Salvini e tutti i governatori delle varie regioni del carroccio hanno inaugurato la campagna elettorale che durerà due mesi ma che vedrà confrontarsi aspramente il Pd e il centrodestra. Stefano Bonaccini è stato indubbiamente un ...

Ultimi sondaggi politici elettorali - in Emilia Romagna la bilancia per la prima volta nella storia pende a destra : La regione più rossa in Italia dopo 50 anni di governo del centrosinistra, secondo gli Ultimi sondaggi, potrebbe essere per la prima volta governata da una donna che rappresenta il centrodestra. Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra alla presidenza della regione Emilia Romagna, è in vantaggio sul governatore attuale Stefano Bonaccini del Pd. Il vantaggio varia dai 3 ai 5% punti percentuali. A trainare il centrodestra è la Lega ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia-Romagna - risultato in bilico è testa a testa tra Bonaccini e Borgonzoni : Sempre più nel baratro il M5S che secondo gli Ultimissimi sondaggi scenderebbe ancora toccando il minimo storico nelle intenzioni di voto. Una situazione che rende ancora più indecisi gli elettori grillini si sta verificando in Emilia. Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe che il M5S sia intenzionato in Emilia-Romagna a non presentare nessuna lista e dare forse, un appoggio esterno al governatore uscente Stefano Bonaccini. Andare ...