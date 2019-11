Ultime Notizie Roma del 27-11-2019 ore 16 | 10

Ultime Notizie Roma del 27-11-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Man ritrovati all’ascolto è un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio due persone sono state a coltellate a Firenze nella zona di Viale Petrarca mentre stavano portando a spasso il cane da donna un’italiana di 30 anni è stata colpita sul fianco sinistro da in gravi condizioni raggiunto da alcuni fendenti anche l’uomo è l’animale l’aggressore un 54enne ...

Ultime Notizie Roma del 27-11-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio giornata di lutto nazionale oggi in Albania dopo il terremoto di magnitudo 6.0 è che ha colpito in particolare la Costa settentrionale vicino a Durazzo sono 25 morti accertati Tra cui due bambini oltre 650 i feriti una bilancio drammatico ma ancora provvisorio mentre si continua a scavare alla ricerca di Sopravvissuti sotto le macerie i campi di ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Usa : scarcerati 3 innocenti dopo 36 anni di galera : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Tre persone sono state scarcerate negli Usa dopo 36 anni in galera ingiustamente, 27 novembre 2019,

Terremoto oggi - Ultime Notizie fortissima scossa in Grecia - la terra trema a Creta : Una fortissima scossa è stata segnalata nella mattinata di oggi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma a Creta in Grecia. L’evento sismico, di magnitudo 6.0, è avvenuto alle 8,23 di stamane. L’epicentro è stato localizzato in mare a pochi chilometri da Creta a una profondità di 20 chilometri. Il Terremoto è stato sentito nell’isola di Creta e nella Grecia del sud. Non si hanno al momento notizie di cosa possa aver ...

Pensioni Ultime Notizie : Gualtieri - “Quota 100 costa meno del previsto” : Pensioni ultime notizie: Gualtieri, “Quota 100 costa meno del previsto” Si è fatto un gran parlare in questi ultimi tempi di voler abolire Quota 100, cosa che poi non è stata fatta. La misura resterà inalterata anche il prossimo anno e arriverà alla scadenza naturale del 31 dicembre 2021. A proposito di Quota 100, ha parlato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, ospite dell’ultima puntata di DiMartedì, su La7. Il ministro ...

Ultime Notizie Roma del 27-11-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione e Gabriella Luigi in studio se scavato tra le macerie anche ieri sera anche durante la notte a Durazzo dopo il forte sisma che ha scosso la Costa occidentale dell’Albania 6.5 gradi della scala Richter questa la magnitudo 21 i morti accertati oltre 600 i feriti vittime ancora tra le macerie è crollato un hotel 4 stelle nella Villa Palma ...

Ultime Notizie Roma del 26-11-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo in Albania in apertura si aggrava il bilancio delle vittime del sisma di questa notte 6.5 decine i morti oltre 600 i feriti proseguono Intanto le operazioni di soccorso circa 50 le persone tratte in salvo dalle macerie in alcuni palazzi e abitazioni crollate si registrano anche nuove scosse Oltre 100 le repliche da questa notte è una molto forte di ...

Ultime Notizie Roma del 26-11-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con formazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno su richiesta della ministra De Micheli è stata riaperta parzialmente l’autostrada A26 grazie ad uno scambio di carreggiata che consente il transito su una corsia per ogni senso di marcia Ciò permette comunque di svolgere le Verifiche Tecniche sui viadotti per capoluogo Ligure è la sindaco Bucci ha disposto l’utilizzo ...