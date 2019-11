Ultime Notizie Roma del 27-11-2019 ore 14 | 10

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 27 novembre 2019)dailynews radiogiornale e Ben ritrovata l’ascolto e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio fonderlaien nuovo inizio per l’Unione Europea una squadra eccezionale la presidente della commissione europea chiede i voti per avviare il suo mandato dal dicembre sostenetemi siamo pronti dice utilizzare tutta la flessibilità consentita dalle regole europee per rilanciare l’economia la mia Europa dice difenderà l’ambiente e cambiamo argomento andiamo in Albania terremoto di magnitudo 6.0 colpisce Durazzo almeno 25 le vittime 600 feriti decine di repliche dopo la forte scossa iniziale molti gli edifici crollati d’Italia in via Padre mezzi di soccorso il cordoglio di Mattarella per le vittime del sisma oggi la giornata di lutto nazionale e c’è stata un’altra forte scossa di terremoto di magnitudo 63 La scala Richter che si èmare ...

