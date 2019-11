UeD anticipazioni | Veronica lascia il trono per Alessandro? Colpo di scena in studio

Ida e Riccardo anticipazioni - disastro totale per la coppia : cosa succede dopo UeD : anticipazioni Ida Platano e Riccardo Guarnieri, disastro a Uomini e Donne per la coppia Ida Platano e Riccardo Guarnieri oggi hanno vissuto forse il loro peggior momento nella storia del proprio percorso a Uomini e Donne, visto che lei è scappata via dal programma di Canale 5 dopo aver messo in evidenza un problema che […] L'articolo Ida e Riccardo anticipazioni, disastro totale per la coppia: cosa succede dopo UeD proviene da Gossip e Tv.

UeD anticipazioni - Veronica sotto accusa : Tina s’infuria - lei tira in ballo Alessandro : anticipazioni Uomini e Donne, Veronica Burchielli finisce sotto accusa e perde le staffe! La tronista Veronica Burchielli a Uomini e Donne non avrà vita facile, stando alle anticipazioni del Trono Classico di oggi. L’ex corteggiatrice di Alessandro Zarino ha fatto infuriare Tina Cipollari, che non si è trattenuta andandole contro! Ma partiamo dall’inizio, perché proprio […] L'articolo UeD anticipazioni, Veronica sotto accusa: ...

Anticipazioni UeD 18 novembre : rose rosse per Juan Luis - la Galgani in lacrime : La puntata di Uomini e Donne relativa al 18 novembre vedrà protagonisti ancora una volta Gemma, Ida, Riccardo e Armando Incarnato. Un grande spazio, come sempre, verrà dedicato proprio alla torinese che ritroverà in studio il 'suo' Juan Luis. Le Anticipazioni rivelano che la dama non riuscirà a nascondere la propria gelosia nei confronti del suo corteggiatore. Tina continuerà ad inveire contro la Galgani e a volersi avvicinare a Ciano tanto da ...

UeD anticipazioni : Riccardo furioso per Armando - Ida piange disperata : anticipazioni Trono Over, Ida e Riccardo non fanno passi avanti: è finito l’amore tra i due? Ida e Riccardo a Uomini e Donne sono ancora protagonisti con la loro tormentata storia d’amore. Il ritorno di fiamma sembra essere prossimo a spegnersi, nonostante sia avvenuto solo poche settimane fa. I due continuano a tornare al Trono […] L'articolo UeD anticipazioni: Riccardo furioso per Armando, Ida piange disperata proviene da ...

UeD anticipazioni - Alessandro Zarino ha scelto a sorpresa : colpo di scena : anticipazioni Uomini e Donne, Alessandro Zarino ha scelto a sorpresa nella registrazione di oggi! Alessandro Zarino ha scelto a sorpresa a Uomini e Donne! Le anticipazioni sulla registrazione di oggi hanno davvero spiazzato il pubblico a casa, anche se era nell’aria che Alessandro si stesse avvicinando alla scelta. La puntata è cominciata con la scorsa […] L'articolo UeD anticipazioni, Alessandro Zarino ha scelto a sorpresa: colpo di ...

UeD anticipazioni - Giulia in tilt : Alessandro va via - segnalazione su Daniele : anticipazioni Trono Classico, Giulia Quattrociocche in confusione totale: una registrazione per niente facile Le anticipazioni di Uomini e Donne su Giulia Quattrociocche sono davvero ricchissime questa settimana! Il trono della giovane romana sembra essere entrato nel vivo, tra baci segnalazioni ed eliminazioni. Nella registrazione di oggi Giulia era molto nervosa e triste perché non ha […] L'articolo UeD anticipazioni, Giulia in tilt: ...

UeD anticipazioni - Riccardo a pezzi va via piangendo : Ida chiude - il motivo : anticipazioni Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Ida Platano arrivano alla fine ma si stravolge tutto Le anticipazioni su Riccardo e Ida del giorno vi sorprenderanno! Eh sì, perché oggi è stata registrata una nuova puntata del Trono Over e le anticipazioni di Uomini e Donne sui due protagonisti hanno spiazzato il pubblico. Per mesi […] L'articolo UeD anticipazioni, Riccardo a pezzi va via piangendo: Ida chiude, il motivo proviene da ...

Anticipazioni UeD registrazione 2 ottobre : la Poznanska possibile sostituta della Tozzi : La scorsa settimana Sara Tozzi ha inaspettatamente abbandonato il trono di Uomini e donne, dopo poche puntate della nuova stagione. La tronista, già nota in estate per la sua partecipazione a Temptation Island nel ruolo di tentatrice, ha confessato di non avere smesso di pensare al suo ex fidanzato e di non sentirsi libera di conoscere altre persone. Il suo annuncio ha quindi riaperto il punto interrogativo che già aveva tenuto banco durante ...