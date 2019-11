Ue | Von der Leyen | «Venezia è sott' acqua | non perdiamo tempo»

Ue - oggi l’elezione della commissione. Von der Leyen : “Clima questione esistenziale. Risposta umana e comune sulle migrazioni” : La protezione del clima come “questione esistenziale” e quindi il Green Deal come “nuova strategia” di crescita. Ma anche il fenomeno delle migrazioni, al quale va trovata una Risposta “umana” e “comune” su un tema “che ci ha spaccato” perché l’Europa “sarà sempre un riparo” per chi ha “bisogno di protezione umanitaria”. Sono le due architravi del mandato ...

Von der Leyen : ?ok alla flessibilità di bilancio - credo in Gentiloni : Nel suo discorso al Parlamento europeo, la presidente in pectore dell’esecutivo apre a una maggiore flessibilità sulle regole di bilancio ed elogia il commissario designato dall’Italia. Appelli anche al completamento dell’unione bancaria e il contrasto del cambiamento climatico. Oggi il voto di fiducia dell’Eurocamera sull’esecutivo

Von der Leyen : Green Deal per crescita : 10.07 "Il Green Deal europeo è la nostra nuova strategia di crescita. Ci aiuterà a ridurre le emissioni e favorire la creazione di posti di lavoro". Così la presidente della Commissione europea, von der Leyen al Parlamento europeo. "La protezione del nostro clima è una questione esistenziale per l'Europa e per tutto il mondo...Vediamo Venezia sott'acqua, le foreste in Portogallo colpite da incendi,la siccità in Lituania; è successo anche in ...

Auguri a Von der Leyen - per l'Europa è urgente un nuovo inizio : Auguri presidente von der Leyen. Auguri alla Commissione da lei presieduta. Abbiamo tifato per il varo del nuovo esecutivo europeo perché abbiamo colto nelle sue parole la consapevolezza della crisi profonda del progetto europeo e l’urgenza di un nuovo inizio capace di affrontare le questioni vere che interessano i cittadini.Se non si ricostruisce un rapporto più stretto tra cittadini e istituzioni europee, cresceranno ...

Le donne di 'ndrangheta non deVono mai sorridere : Non le hanno mai fatte cantare alle cerimonie nuziali. E hanno poi creduto bastasse fargli vedere gli acciarini nel buio della stanza per farle stare quiete: la prima notte era già una minaccia. Ma loro che avevano i ventri contaminati avevano già capito che avrebbero dovuto far passare da sotto la porta il cordone ombelicale, per farli nascere altrove, che quei bambini non avrebbero potuto lottare e che poi i padri li avrebbero ...

Crolla viadotto a SaVona a causa di una frana - donna muore nell’Alessandrino. La Liguria chiedera’ lo stato d’emergenza : Non da' tregua l'ondata di maltempo che sta flagellando Liguria e Piemonte: i fatti piu' gravi nell'Alessandrino, dove una donna di 52 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta dalle acque del Bormida, e nel savonese, dove e' Crollato un tradotto di un viadotto dell'autostrada A6 a causa di una frana abbattutasi sul manto stradale. Al momento non si segnalano feriti ma si stanno effettuando verifiche riguardo a un'auto che sarebbe ...

Le pause di riflessione non serVono mai a nulla : i militanti grillini hanno ragione da vendere : Quella che Luigi Di Maio e i vertici del Movimento 5 Stelle proponevano per le Elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria più che una pausa di riflessione assomigliava a una fuga dalle proprie responsabilità. Ma la prima forza parlamentare, nonché un partito politico che rappresenta un quinto degli italiani, non può abdicare ai propri compiti di rappresentanza, proposta e mediazione. E i militanti lo hanno ricordato con forza a Di Maio e ...

Germania - ucciso a coltellate il figlio dell’ex presidente federale Richard Von Weizsaecker : Un uomo di 57 anni ha accoltellato e ucciso il figlio dell’ex presidente federale tedesco Richard von Weizsaecker. Fritz von Weizsaecker, 59 anni, primario di medicina interna, è stato aggredito mentre stava tenendo una conferenza martedì sera nella clinica di Schlosspark, a Charlottenburg, quartiere di Berlino, davanti a una platea di circa 20 persone. Un poliziotto in borghese presente tra gli spettatori è intervenuto per tentare di ...

Ancelotti-Rizzoli - botta e risposta : “DeVono decidere gli arbitri e non il Var” : L’ incontro di Roma tra calciatori, dirigenti e arbitri ha visto anche un acceso confronto tra l’allenatore e il designatore su quanto accaduto in Napoli-Atalanta. Uno dei momenti più interessanti, come riporta l’emittente satellitare Sky, dell’ incontro tra allenatori, capitani, dirigenti e arbitri tenuto a Roma, è stato il botta e risposta tra l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, e il designatore, Nicola ...

Caterina Balivo presa di mira : si fa vedere così e pioVono commenti cattivissimi. “Sei imbarazzante” : Difficile che si abbia da ridire su Caterina Balivo. La conduttrice di Vieni da me è molto seria, brava e preparata. E anche bellissima, come le fanno spesso notare i fan di Instagram. Anche lei, però, è incappata in una gaffe. È successo recentemente, quando Caterina si è collegata con gli studi televisivi durante le prove, ma ha chiacchierato solo con Enrico Ruggeri. “Sarò affiancato da Bianca Guaccero”, ha detto lui e a quel punto la Balivo ...

Mattia Binotto : “Vettel e Leclerc deVono rendersi conto che hanno danneggiato la Ferrari. Non do la colpa a nessuno - ma non va bene” : Mattia Binotto chiude il Gran Premio del Brasile 2019 di F1 con due vetture ko, zero punti, e l’ennesima occasione gettata alle ortiche. Il team principal della Ferrari, ancora una volta, dovrà gestire ora i rapporti tesissimi tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel e il suo commento non preannuncia momenti sereni per i due piloti dopo l’incidente di oggi. “Siamo delusi e dispiaciuti – attacca così ai microfoni di Sky ...

Coldiretti : gli agricoltori “per potersi permettere un caffè deVono vendere 3 kg di frutta” : “E’ deflazione nei campi dove agli agricoltori si sono visti pagare la frutta, dalle albicocche alle pesche fino alle susine, pochi centesimi, circa il 30% in meno rispetto allo scorso anno e al di sotto dei costi di produzione, per colpa delle distorsioni lungo la filiera e delle importazioni selvagge di prodotto straniero di bassa qualità spacciato per italiano che invade il mercato provocando squilibri“: è quanto denuncia la ...

Perché la Commissione Ue di Ursula Von der Leyen è ancora in alto mare : (foto Getty Images/Sven Hoppe) La nuova Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen sarebbe dovuta entrare in carica lo scorso 1 novembre, il giorno successivo all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, ma così non è stato. C’è stata infatti una nuova estensione del Consiglio sulla Brexit al 31 gennaio 2020. La presidente eletta e la sua squadra sperano però di farcela comunque per il prossimo 1 dicembre, ma due eventi ...

SCENARIO/ Il doppio ribaltone in Ue che lascia soli Conte e Von der Leyen : Breton ha superato il primo esame. Ma a sostenerlo non è più la stessa maggioranza che in estate aveva faticosamente partorito il governo von der Leyen