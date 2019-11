Fonte : newscronaca.myblog

(Di mercoledì 27 novembre 2019) «Un mostro, un orco, come lo hanno definito in tutte le maniere possibili immaginabili, in perché quellalo è stato, non lo nego, è stato tutto questo. Però nella sua passata vita, nei suoi diciotto anni con me non lo era». Sono le parole rilasciate a News Mediaset di Maria Cagnina, ladi Antonino Borgia, l’uomo che ha ucciso a coltellate e bastonate l’amante Ana Maria Lacramioara Di Piazza a Partinico, in provincia di Palermo. L’autopsia ha confermato la gravidanza della giovane donna di 30 anni. Era quasi al quarto mese di gravidanza e aspettava un maschietto. Inoltre, il medico legale ha appurato che la donna è stata colpita da almeno dieci coltellate, quello fatala alla gola. Il suo assassino è in carcere come deciso dal gip del Tribunale di Palermo che ieri sera ha rigettato la convalida del fermo ma ha emesso la misura cautelare. ...

honigkuchenpfee : uomo uccide l'amante incinta i media: fanno parlare la moglie che dice come lui sia sempre stata una brava persona ah ok - infoitinterno : Uccide l'amante incinta, la moglie: «Una giornata di follia, chiedo scusa ma non lo abbandono» - lacittanews : Uccide l’amante incinta, la moglie: «Una giornata di follia, chiedo scusa ma non lo abbandono»… -