Turismo, boom 2018 con 428mln presenze

Nell'Istat stima che le vacanze rappresentino circa l'85% dei viaggi effettuati dai residenti pernottando negli esercizi ricettivi italiani, 91% delle notti, in aumento del 13,9% rispetto all'anno precedente, +8,3% in termini di notti, consolidando il trend positivo registrato a partire dal 2016. Neli residenti che pernottano negli esercizi ricettivi in Italia spendono in media 365 euro per viaggio e 83 euro per notte, in diminuzione rispetto al 2017 (rispettivamente -9,7% e -4,6%) toccando i livelli del 2016.(Di mercoledì 27 novembre 2019)