Trento | giovane muore asfissiato durante gioco erotico

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Marco Della Corte A lanciare l'allarme è stato un anziano di 65 anni che, avvertendo le forze dell'ordine, ha dichiarato di essere preoccupato per un uomo conosciuto sul web In data 23 novembre 2019, i carabinieri hanno trovato all'interno della sua abitazione il corpo senza vita di undi 30 anni residente a. A quanto si apprende, il ragazzo sarebbe deceduto per asfissiamento a causa di unonline finito male. Come si legge dall'agenzia Adnkronos, a lanciare l'allarme è stato un uomo di 65 anni di Bologna, il quale si è rivolto ai carabinieri, informando che una persona conosciuta sul web e con la quale stava facendo un, fosse morta. Non riuscendo a dare ulteriori informazioni, i militari hanno di conseguenza contattato i colleghi dii quali, a loro volta, hanno allertato la polizia. Gli agenti, entrando in casa del 30enne, ...

elvira_serra : Non è un libro «su» Antonio, ma un libro «per» Antonio Megalizzi, il giovane giornalista di Trento ucciso un anno f… - infoitinterno : Trento, giovane muore in diretta web durante gioco erotico in chat - Today_it : Giovane di 30 anni trovato morto in casa: ipotesi gioco erotico finito in tragedia -