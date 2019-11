Fonte : lastampa

(Di mercoledì 27 novembre 2019) L’azienda gestirà i collegamenti tra Madrid e Barcellona, Madrid e Valencia/Alicante e dalla capitale spagnola per Malaga/Siviglia

pbersani : Trenitalia vince la gara per l'Alta velocità in Spagna. Finalmente imprese italiane mettono a frutto il fatto di es… - LaStampa : Trenitalia vince la gara per l’Alta Velocità in Spagna: i Frecciarossa 1000 nel paese iberico per 10 anni… - pgmalusardi : RT @marcocongiu: Trenitalia vince AV spagnola. Ministro trionfante: siamo noi che usciamo, non altri che entrano, è l’obiettivo di questo g… -