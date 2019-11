Trenitalia si è aggiudicata la gara per il servizio di alta velocità in Spagna

Fonte : ilpost

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Dal gennaio del 2022, del gruppo italiano Ferrovie dello Stato,ntirà ildell’in, per le tratte Madrid-Barcellona, Madrid-Valencia/Alicante e Madrid-Malaga/Siviglia. Il consorzio Ilsa, di cuifa parte insieme alla compagnia aerea spagnola Air Nostrum,

Agenzia_Italia : Trenitalia si è aggiudicata i servizi alta velocità in Spagna - pappaianni : La notizia di oggi è che #Trenitalia si è aggiudicata la gara in #Spagna per #AltaVelocità: io già me li vedo i Cat… - notizieoggi24 : Ferrovie dello Stato si è aggiudicata un bando in Spagna per la fornitura di servizi ferroviari in alcune tratte im… -