Trenitalia sbarca in Spagna | vinta la gara per l' Alta velocità

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Giorgia Baroncini Ferrovie dello Stato si è aggiudicata cinque rotte dell'in. Prima partenza a gennaio del 2022. L'ad: " Siamo orgogliosi" Ora(Gruppo Fs Italiane)in. Il gruppo guidato dall'amministratore delegato Gianfranco Battisti si è infatti aggiudicato cinque rotte dell'nel Paese (si tratta in particolare delle rotte che collegano le città più importanti della penisola: Madrid-Barcellona e Madrid-Valencia/Alicante e Madrid-Malaga/Siviglia). Il consorzio Ilsa, composto dae Air Nostrum, è infatti stato selezionato da Adif, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria spagnola, e sarà in questo modo il primo operatore privato ad accedere nel mercato iberico. L'inizio del servizio commerciale è previsto per gennaio 2022 e avrà una durata decennale. "Questo progetto segna l'ingresso del Gruppo Fs nel ...

Italia_Notizie : Trenitalia sbarca in Spagna con l’ alta velocità per i prossimi dieci anni - CAvondet : Fs: Trenitalia sbarca in Spagna con alta velocità - Economia - ANSA - FatimaCurzio : RT @Corriere: Trenitalia sbarca in Spagna con l’alta velocità per i prossimi 10 anni -