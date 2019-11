Tragico incidente sulla Rutigliano-Conversano | Marino muore nella sua auto finita sotto

Tragico incidente a Roma : muore Barbara Biangardo - la figlia ferita : Barbara Biangardo era molto conosciuta nel quartiere della Romanina, perché era titolare di una nota scuola guida gestita insieme alla sorella Silvia, in via Ciamarra, a Cinecittà. Ieri mattina, verso le 7, mentre accompagnava sua figlia maggiore di 14 anni alla fermata dell'autobus, all'altezza del bivio tra via Florian e via del Ponte delle Sette Miglia, si è scontrata frontalmente con un'altra autovettura, perdendo la vita tragicamente nello ...

Tragico incidente sulla Salerno-Caserta - muoiono madre e figlia calabresi : Un drammatico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri sull’autostrada A30 Salerno-Caserta, in Campania, dove purtroppo una madre e una giovanissima figlia residenti in Calabria, hanno perso tragicamente la vita. Nello scontro sarebbe rimasto gravemente ferito anche il capo famiglia che è stato trasporto d'urgenza in ospedale, dove è stato immediatamente ricoverato. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi, ma non sappiamo se ...

Ciclismo - Tragico incidente in Colombia : perde la vita un giovane corridore colpito da due ruote : Il giovane corridore 22enne si chiamava Estiven Leandro Roman e si stava allenando per i Giochi Sportivi Nazionali quando ha perso la vita Un altro tragico incidente si è consumato in Colombia, dove ha perso la vita un giovane corridore di 22 anni. Il suo nome è Estiven Leandro Roman, ed è deceduto mentre si allenava per i Juegos Deportivos Nacionales, in programma tra poche settimane a Cartagena. Impegnato in una sgambata sulle strade ...

Tragico incidente nel pescarese - morto bimbo di 3 anni ferita la sorellina : Pescara - Un Tragico incidente automobilistico è costato la vita ad un bimbo di appena 3 anni, il piccolo era in macchina la madre, lo zio e la sorellina, quando per cause in corso di accertamento la vettura che percorreva Via della Bonifica a Rosciano, si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti nell'immediato i soccorsi ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare perchè deceduto praticamente sul colpo, Soccorsa ...

Bergamo - giallo municipio Zandobbio : ipotesi Tragico incidente - indagini in corso : Bruna Calegari, impiegata 59enne in servizio da oltre vent'anni al comune di Zandobbio (Bergamo) è stata trovata senza vita giovedì pomeriggio nel suo ufficio. Nelle ultime ore, sembra prevalere l'ipotesi del tragico, ed assurdo, incidente, ma più di un elemento non convincerebbe gli inquirenti. C'è attesa, dunque, per i risultati dell'autopsia in programma martedì. Il ritrovamento del corpo La morte di Bruna Calegari, 60 anni il prossimo ...

A13 - Tragico incidente : morti i genitori e la figlia di 5 mesi : Gravissimo incidente questa notte sull'autostrada A13 Bologna-Padova, nel tratto tra Bologna Interporto e Altedo, in direzione Padova. È successo al km 15, quando un camper su cui viaggiava una famiglia è stato tamponato da un'utilitaria, ha urtato il newjersey e si è ribaltato in mezzo alla carreggiata dove poi è stato tamponato anche da un pullman.A bordo del camper c'era una famiglia: i genitori di 32 e 29 anni e le figlioletta di soli 5 ...

Alberto - il 19enne in coma dopo un Tragico incidente - è il figlio di Franco Antonello - l’uomo che ha dedicato la vita al primogenito autistico : In un tragico incidente avvenuto durante il rientro da una festa di Halloween verificatosi a Musile di Piave (Venezia) è morta una ragazza di 18 anni, Giulia Zandarin. Ora si scopre che il giovane di 19 anni coinvolto dal sinistro e finito in coma è il figlio di Franco Antonello, l’imprenditore che ha praticamente dedicato la sua vita ad Andrea, l’altro figlio autistico. La loro storia ha ispirato la scrittura del romanzo ‘Se ti abbraccio non ...

Lutto nel mondo della musica : la giovane cantante Giuliana Castellani morta sul colpo in un Tragico incidente stradale : Grave Lutto nel mondo della musica: la cantante Giuliana Castellani, mezzosoprano, è morta in un tragico incidente automobilistico in Austria. Giuliana Castellani, nota soprattutto a Como e dintorni, aveva solo 40 anni. A dare la triste notizia che ha sconvolto tutti sono stati molti quotidiani locali tra i quali “La provincia di Sondrio”. Giuliana Castellani era una cantante molto apprezzata che, durante la sua carriera, aveva ottenuto numerosi ...

Tragico incidente in provincia di Parma : auto esce di strada e muore un bambino di 3 anni : Secondo le prime ricostruzioni, il bambino era seduto sul seggiolino nel sedile posteriore quando l'auto ha imboccato la rampa di accesso ad un cavalcavia, ma è uscita di strada cadendo nel canale sottostante. Sono intervenuti subito sul posto i soccorritori, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Palermo - due ragazzi morti in un incidente : su Instagram il Tragico brindisi in auto prima dello schianto : È di due morti e tre feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale occorso la scorsa notte a Palermo. L'auto su cui viaggiavano è finita fuori strada e si è...

Palermo - Tragico incidente nella notte : 2 ragazzi morti e 3 feriti - arrestato il guidatore : Si è chiuso con un tragico incidente che ha causato due morti e tre gravissimi feriti e, quindi, con l’arresto del giovane guidatore, il sabato sera di 5 ragazzi siciliani di Belmonte Mezzagno (Pa). Avevano trascorso una serata in centro a Palermo e, alle prime ore del mattino, hanno imboccato la strada provinciale 38 che collega il loro paese al capoluogo siciliano. Alle 4 l’auto sulla quale si trovavano, una Bmw 2000, è finita contro un ...