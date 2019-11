Traffico Roma del 27-11-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 27-11-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCODO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA OSTIIENSE E TRA VIA LAURENTINA E VIA PRENSETINA IN INTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA CASILINA CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E VIA SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA DIREZIONE SAN GIOVANNI Traffico INCOLONNATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL ...

Traffico Roma del 27-11-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCODO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA OSTIIENSE E TRA VIA LAURENTINA E VIA PRENSETINA IN INTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA CASILINA RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE DIREZIONE PRIMA PORTA SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A VIA SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA ...

Traffico Roma del 27-11-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCODO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA OSTIIENSE E TRA VIA LAURENTINA E VIA PRENSETINA IN INTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA CASILINA RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE DIREZIONE PRIMA PORTA SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A VIA SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA ...

Traffico Roma del 27-11-2019 ore 18 : 00 : SUL RACCODO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA OSTIIENSE E TRA VIA LAURENTINA E VIA PRENSETINA IN INTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA CASILINA RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE DIREZIONE PRIMA PORTA SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A VIA SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA ...

Traffico Roma del 27-11-2019 ore 17 : 30 : Traffico RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA OSTIENSE E DA VIA PONTINA A VIA PRENSETINA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E SALARIA E DA SETTEBAGNI A VIA TIBURTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO E DALLA ATANGENZIALE A TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO ANULARE Traffico INCOLONNATO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI CAMI SPORTIVI E VIA SALARIA E TRA VIA ...

Traffico Roma del 27-11-2019 ore 17 : 00 : Traffico RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E VIA TUSCOLANA IN INTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E LA RUSTICA CODE SULLA Roma FIUMICINO DA VIA IDROVORE DELLA MAGLIANA E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E TRA VIA DI MONTI TIBURTINI E VIA NOMENTANA DIREZIONE STADIO ...

Traffico Roma del 27-11-2019 ore 16 : 30 : Traffico RALLENTATO PER LAVORI SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO IN TANGENZIALE SI RALLENTA VERSO SAN GIOVANNI DA VIA DEI CAMPI SPORTIVIA VIA SALARIA E PROSEGUENDO DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI DA VIA DI MEZZO CAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA ARDEATINA DA VIA DELLA CECCHIGNOLA EA VIA DI TOR PAGNOTTA ...

Traffico Roma del 27-11-2019 ore 15 : 30 : Traffico RALLENTATO PER LAVORI SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO IN TANGENZIALE SI RALLENTA VERSO SAN GIOVANNI DA VIA DEI CAMPI SPORTIVIA VIA SALARIA E PROSEGUENDO DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI DA VIA DI MEZZO CAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA ARDEATINA DA VIA DELLA CECCHIGNOLA EA VIA DI TOR PAGNOTTA ...

Traffico Roma del 27-11-2019 ore 14 : 30 : CHIUSA PER URGENTI LAVORI VIA NOMENTANA TRA VIA POLA E PIAZZALE DI PORTA PIA DIREZIONE CENTRO. PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA VIA PIETRO ROVETTI TRA VIA ORESTE SALOMONE E VIA GIUSEPPE CEI. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA NOMENTANA ALL’INCROCIO CON VIALE XXI APRILE. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA TOR VERGATA RALLENTAMENTI IN USCITA DA Roma. Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA SI RALLENTA ...

Traffico Roma del 27-11-2019 ore 13 : 30 : CHIUSA PER URGENTI LAVORI VIA NOMENTANA TRA VIA POLA E PIAZZALE DI PORTA PIA DIREZIONE CENTRO. PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA VIA PIETRO ROVETTI TRA VIA ORESTE SALOMONE E VIA GIUSEPPE CEI. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA NOMENTANA ALL’INCROCIO CON VIALE XXI APRILE. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA TOR VERGATA RALLENTAMENTI IN USCITA DA Roma. Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA SI RALLENTA ...

Traffico Roma del 27-11-2019 ore 12 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL ’ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DA CASAL DEL MARMO FINO ALL PISANA. . CODE SULLA STATALE 148 PONTINA DA TOR DE CENCI FINO A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE Roma, SEMPRE DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE E VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, . CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

Traffico Roma del 27-11-2019 ore 11 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL ’ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DA CASAL DEL MARMO FINO ALL PISANA. . CODE SULLA STATALE 148 PONTINA DA TOR DE CENCI FINO A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE Roma, SEMPRE DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE E VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, . CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

Traffico Roma del 27-11-2019 ore 10 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL ’ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA PER UN INCIDENTE DALLO SVINCOLO DELLA PISANA FINO ALLO SVINCOLO PER CRISTOFORO COLOMBO. . UN ALTRO INCIDENTE SULLA STATALE 148 PONTINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER VIA DI PRATICA DIREZIONE Roma. CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ...

Traffico Roma del 27-11-2019 ore 10 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL ’ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA PER UN INCIDENTE DALLO SVINCOLO DELLA PISANA FINO ALLO SVINCOLO PER CRISTOFORO COLOMBO. . UN ALTRO INCIDENTE SULLA STATALE 148 PONTINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER VIA DI PRATICA DIREZIONE Roma. CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ...