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Traffico Roma del 27-11-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 27-11-2019 ore 20 | 00 CODE SUL RACCODO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E VIA OSTIENSE E TRA VIA PONTINA E VIA ...

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Traffico Roma del 27-11-2019 ore 20:00 (Di mercoledì 27 novembre 2019) CODE SUL RACCODO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E VIA OSTIENSE E TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA DIREZIONE SAN GIOVANNI Traffico INCOLONNATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE FUORI Roma A TRASTEVERE PER UNA FUGA DI GAS CHIUSA VIA DELLA SCALA TRA PIAZZA DELLA SCALA E VIA GARIBALDI CODE PER INCIDENTE IN VIA DI VIGNA MURATA ALTEZZA METRO LAURENTINA PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN PIAZZALE DEL VERANO DIREZIONE TIBURTINA TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ ...
Fonte : romadailynews

twitterTaxistalobbyst : Vi informo ufficialmente che a #Roma è aumentato il traffico a causa dei coglioni in giro per #Natale - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 27-11-2019 ore 20:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

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