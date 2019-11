Tom Clancy' s Rainbow Six Siege PG Nationals 2019 | siete pronti per la finale?

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - questo weekend arriva l'evento della Casa di Carta : Ubisoft annuncia un nuovo minievento a tempo limitato di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, basato sulla celebre serie TV di Netflix Original, La Casa de Papel.Vediamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli:Leggi altro...

Vediamo come seguire le fasi finali della Stagione X della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League : Ubisoft annuncia che le otto migliori squadre della Pro League di Tom Clancy's Rainbow Six Siege si sfideranno il 9 e 10 novembre per il titolo di Campioni della Pro League di fronte a 4.000 appassionati di eSport presso l'Aichi Sky Expo a Tokoname, in Giappone.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli:Leggi altro...

Vediamo come seguire le fasi finali della Stagione X della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League in Giappone : Ubisoft annuncia che le otto migliori squadre della Pro League di Tom Clancy's Rainbow Six Siege si sfideranno il 9 e 10 novembre per il titolo di Campioni della Pro League di fronte a 4.000 appassionati di eSport presso l'Aichi Sky Expo a Tokoname, in Giappone.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli:Leggi altro...

Tom Clancy's Rainbow Six Siege annuncia l'evento a tempo limitato Doktor's Curse : Ubisoft annuncia Doktor's Curse, lo spaventoso evento a tempo limitato per il quarto anno di Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i particolari: Leggi altro...

Tom Clancy's The Division 2 - "Episodio 2 - Pentagono : L'ultima Fortezza" sarà disponibile a partire da ottobre : Ubisoft annuncia che il 15 ottobre sarà disponibile il nuovo aggiornamento dei contenuti per il suo recente open world, Tom Clancy's The Division 2.Inoltre, gli utenti che non hanno ancora giocato a The Division 2 avranno anche l'opportunità di provare il gioco gratuitamente, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli in merito a questo importante update:Leggi altro...