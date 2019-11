The New Pope dal 10 gennaio Sharon Stone e Marilyn Manson guest star

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 27 novembre 2019) The New- Sky Atlantic The New, la serie creata e diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino, ha una data ufficiale di debutto. La storia ambientata in Vaticano, con protagonisti Jude Law nei panni di Papa Pio XIII e John Malkovich in quelli di Sir John Brannox, partirà su Sky Atlantic venerdì 102020 e sarà strutturata in 9 episodi. Sequel di The Young, è prodotta da Sky in collaborazione con HBO e Canal +. The New: trama e anticipazioni Papa Pio XIII è in coma; il Cardinal Voiello (Silvio Orlando) – nonché segretario di Stato della Santa Sede – riesce così a far salire al soglio pontificio Sir John Brannox, un aristocratico inglese e moderato che, con i suoi metodi affascinanti e sofisticati, decide di prendere il nome di Giovanni Paolo III. Col trascorrere delle giornate, il nuovo pontefice si renderà però conto di quanto sia difficile ...

