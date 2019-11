Thanksgiving Day | graziato Butter E Trump schernisce i democratici

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Il tacchinoha vinto la sfida sul suo concorrente Bread. Come ogni quarto giovedì di novembre, in America l’attenzione era tutta rivolta su quale dei due sarebbe stato il tacchinodal Presidente in carica. Donaldha approfittato della tradizionale e scherzosa cerimonia della grazia del tacchino prima diper fare battute sull’impeachment e contro i.Accompagnato dalla first lady Melania, il presidente hail tacchino(Burro) nel giardino delle rose della Casa Bianca., lascia che ti parli. Ti auguro tanta fortuna e ti concedo un pieno e completo perdono”, ha detto, rivolto al tacchino scelto per la grazia in una votazione popolare. Il presidente ha comunqueanche il secondo tacchino, “Bread” (pane), uscito sconfitto nella competizione. I due volatili ...

