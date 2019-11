Terremoto in tempo reale | scossa in Puglia | trema la terra a Gravina in provincia di Bari

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 27 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Ultime ore complessivamente prive di scosse nel sottosuolo italiano eccetto una debolissima scossa in nottata nel modenese. Al mattino avvertita una scossa al sud...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 25 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/? Sequenza sismica rilevante nel Sannio, avvertite numerose scosse tra mattina e pomeriggio. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito?troverete l'elenco con...

Terremoto in tempo reale - due nuove scosse in Campania - la terra trema a Benevento : Due scosse di Terremoto sono state segnalate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma in Campania. Le due scosse di Terremoto sono avvenute nella tarda serata subito dopo la mezzanotte. Gli eventi sismici di magnitudo 2.2 il primo e di 2.9 il secondo, sono avvenuti alle ore 0,24 e 0,42. L’epicentro delle due scosse di Terremoto è stato localizzato a una profondità di chilometri 10 dalla crosta terrestre e a ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 24 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/? Notte nel complesso tranquilla nel sottosuolo italiano, rilevata solo una debole scossa nel palermitano. Al mattino lieve scossa nel norcino.?Altrove nulla da...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 23 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte e prime ore del mattino nettamente tranquille nel sottosuolo italiano: nessuna scossa rilevata. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 22 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Moderata scossa nella notte avvertita nel golfo di Salerno. Rilevate lievissime scosse anche nel reggino e nell'anconetano. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale - forte scossa in Campania - trema la terra a Salerno : Un nuovo evento sismico è stato segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma nel golfo di Salerno. Il Terremoto, di magnitudo 3.1, è stato registrato alle ore 4,33 a una profondità di 14 chilometri dal livello del mare. L’evento sismico è avvenuto a pochi chilometri dalla costa. I comuni interessati dal Terremoto sono stati i seguenti: Agropoli, Castellabate, Battipaglia, Cava dei Tirreni, Castellamare di ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 21 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte e mattina tranquille nel sottosuolo italiano. Nel pomeriggio registrata e avvertita una lieve scossa tra marsica e ciociaria. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale fortissima scossa in Messico - panico tra la gente - paura per tsunami : Una fortissima scossa di Terremoto è stata sentita dalla popolazione dell’America Centrale. L’evento sismico, di magnitudo 6.4, è avvenuto quando in America Centrale erano le 22,27 in Italia le 5,27. Il sisma è stato rilevato dall’Istituto di geofisica e vulcanologia di Roma e dal servizio geologico degli Stati Uniti d’America. L’epicentro del violento Terremoto è stato individuato a pochi chilometri dalla città di Tapachula. La ...

Terremoto in tempo reale - scossa nel Lazio trema la terra a Sora in provincia di Frosinone : Una scossa di Terremoto è stata rilevata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ai confini del Lazio con l’Abruzzo. L’evento sismico è avvenuto nella notte appena trascorsa e ha interessato le province di Frosinone e dell’Aquila. Il Terremoto, di magnitudo 2.0, è avvenuto alle ore 3,52. L’epicentro della scossa è stato registrato a 6 chilometri da Sora in provincia di Frosinone a una profondità di 13 ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 20 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Ultime ore relativamente tranquille nel sottosuolo italiano. Da segnalare una debole scossa tra marsica e ciociaria in nottata. Altrove nulla da segnalare al...

**Terremoto : Mattarella - ‘tempo ricostruzione stringe - non disperdere comunità’** : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Solidarietà fattiva va ribadita per i Comuni del Centro-Italia colpiti dai terremoti. Il lavoro di ricostruzione è faticoso, e purtroppo presenta lacune e lentezze. Non si tratta soltanto di ricostruire edifici, pur importantissimi. Il tempo incalza perché occorre evitare che si disperdano le comunità”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ad Arezzo ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 19 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Ultime ore decisamente tranquille nel sottosuolo italiano, considerando che non è stata rilevata alcuna scossa significativa tra notte e prime ore del mattino....

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 18 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte piatta nel sottosuolo italiano, al mattino invece rilevate diverse scosse a largo della Calabria. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete...