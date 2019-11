Terremoto in Albania | Rama | nessuno passerà l' inverno nelle tende

Terremoto in Albania - nuova scossa di magnitudo 5.2 : avvertita anche in Puglia. Le vittime del sisma di martedì salgono a 27 : Una nuovo Terremoto a scosso l’Albania poco prima delle 16, ora italiana. Il sisma – informa l’Ingv – è stato di magnitudo 5.2 e l’epicentro è stato localizzato in mare lungo la costa settentrionale, poco distante da quello del Terremoto che ha sconvolto il Paese delle Aquile poco prima dell’alba di martedì. La nuova scossa è stata avvertita distintamente anche in Puglia, come anche il sisma che in mattinata ...

Terremoto Albania - nuova forte scossa a Durazzo : paura in Puglia - “continuerà così per mesi” [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una nuova forte scossa di Terremoto ha colpito l’Albania pochi minuti fa, alle 15:45. La scossa, secondo le prime stime preliminari, è stata di magnitudo 5.6 con epicentro nella zona di Durazzo dove ieri s’è verificato il sisma distruttivo che ha innescato uno sciame con migliaia di scosse minori. La nuova scossa è stata distintamente avvertita in gran parte d’Italia e soprattutto in Puglia. Intanto in Albania continua ad ...

Terremoto Albania : il numero di morti continua a salire - centinaia di bambini rimasti senza casa necessitano di un posto dove stare : Save the Children, l’organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, è pronta a rispondere al devastante Terremoto che ha colpito alcune zone dell’Albania e nel quale almeno due bambini sono morti e molti altri sono rimasti feriti. Secondo le ultime stime, il numero di morti continua a salire, oltre 600 persone sono state ferite e circa 157 edifici sono crollati. ...

Terremoto Albania - 175 Vigili del Fuoco italiani sul posto : sono alla ricerca dei dispersi : Il team completo è composto da 65 unità specializzate Usar (Urban Search and Rescue), 44 dalla Toscana e 21 dal Lazio, per la ricerca e il soccorso tra le macerie, sezioni operative da Puglia e Campania, integrate con personale medico dell’Areu della Regione Lombardia.Continua a leggere

Terremoto Albania - Save the Children : “Affrontare con urgenza le necessità dei bambini” : Save the Children è pronta a rispondere al devastante Terremoto che ha colpito alcune zone dell’Albania e nel quale almeno due bambini sono morti e molti altri sono rimasti feriti. “È stato uno shock terribile per le famiglie colpite e per tutto il Paese“, ha dichiarato Anila Meco, direttrice nazionale di Save the Children in Albania. “Temiamo che il numero di morti e feriti possa aumentare ancora. In emergenze come ...

Grecia - forte Terremoto a Creta : “Scossa non legata a quelle in Albania e Bosnia” : In riferimento alla forte scossa di terremoto registrata questa mattina vicino Creta, Efthymios Lekkas, capo della Earthquake Planning and Protection Organization greca, ha dichiarato ai media locali che l’evento odierno non è legato a quelli che hanno colpito l’Albania e la Bosnia ieri: “I terremoti a questa profondità sono normalmente eventi singoli e non sono seguiti da molte repliche. Quindi, non ci sono seri motivi di ...

Terremoto in Albania - l’Italia si mobilita per la sua “21ª Regione” : forse siamo davvero “brava gente” - anche se ci azzuffiamo tra Nord e Sud : L’Albania è in ginocchio. Il Terremoto ha spazzato via tanto, forse troppo. Morti, distruzione e paura stanno attanagliando un intero Paese. L’Unione europea si è detta pronta ad offrire assistenza e l’Italia si sta prodigando ormai da due giorni per aiutare i fratelli e ‘vicini di casa’ albanesi. Squadre di soccorritori e tecnici sono stati inviati in Albania per prestare aiuti dopo il sisma: il Sistema Nazionale ...

Un forte Terremoto atteso tra Italia - Balcani e Turchia nelle prossime ore/giorni : “Dopo Albania e Creta avremo certamente altri eventi importanti - c’è anche rischio Tsunami” : L’Europa sud/orientale, tra Italia, Balcani e Turchia, deve prepararsi ad altri forti terremoti come quello che ieri ha ucciso almeno 24 persone in Albania, ferendone molte centinaia di altre, secondo un affermato esperto ellenico. Il Prof. Ethymios Lekkas, infatti, ha previsto che altri terremoti di forte intensità probabilmente colpiranno l’area prossimamente. “avremo certamente una replica nell’ordine di 5.9 gradi Richter nelle prossime ore o ...

Terremoto Albania - oggi lutto nazionale. 29 morti - si scava ancora : Giornata di lutto nazionale, il 27 novembre in Albania, dopo il Terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito la costa settentrionale, vicino a Durazzo. Sono 29 i morti accertati, tra cui due bambini, oltre 650 i feriti. Un bilancio drammatico ma ancora provvisorio, mentre si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti sotto le macerie, e i primi campi di fortuna sono stati approntati a Durazzo, la città più colpita (FOTO). Non risultano ...

Terremoto Albania - 25 morti e 600 feriti : oggi 27 novembre indetto il lutto nazionale : Il giorno dopo il terribile Terremoto che ieri, 26 novembre, ha colpito l'Albania e in particolare la zona intorno alla città portuale di Durazzo, il governo centrale ha indetto il lutto nazionale per oggi 27 novembre. Nelle ultime ore il bilancio, che era fermo ieri sera a 13 vittime, è salito in maniera drammatica: le cifre adesso parlano di almeno 25 persone decedute e circa 600 feriti. Come ricordavamo in altri articoli su questa testata tra ...

Terremoto in Albania : bilancio vittime sale a 23 morti - decine i dispersi : sale a 23 morti e oltre 600 feriti il bilancio del Terremoto di magnitudo 6.4 che ieri ha colpito Durazzo, in Albania. I media locali precisano che la tragica conta è ancora provvisoria perché ci sono decine di dispersi e si sta scavando ancora sotto le macerie.Il premier Edi Rama ha visitato i feriti in ospedale e gli sfollati. Molte persone hanno trascorso la notte all’aperto, la maggior parte in tende allestite nello ...

Terremoto Albania - INGV : in atto “uno scontro tra blocchi litosferici - in passato ha generato maremoti” : Dopo l’evento Mw 6.2 avvenuto alle 03:54 del 26 novembre 2019 in Albania, “si sono susseguite varie scosse di una certa rilevanza“: lo riporta l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, in un approfondimento pubblicato sul blog INGVterremoti. “Dalla lista si vede che attraverso analisi più approfondite la Magnitudo momento per l’evento principale è stata rivista a Mw 6.2 dalla stima iniziale di Mw 6.5. Le scosse nell’area ...

Il numero di persone morte nel Terremoto in Albania è salito a 25 : Le persone morte nel terremoto di martedì in Albania sono almeno 25, hanno detto le autorità locali annunciando il ritrovamento dei corpi di 4 persone avvenuto mercoledì mattina; i feriti sono più di 600. A Durazzo, la più importante città

Terremoto in Albania - almeno 24 morti e oltre 650 feriti : Si aggrava il bilancio del violento Terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito l'Albania. Secondo gli ultimi dati provvisori, sarebbero 24 i morti