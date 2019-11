Terremoto in Albania | la fidanzata del figlio del premier muore sotto le macerie con la

Terremoto Albania - il Prof. Panza : “L’attività può continuare per mesi - ci sarà influenza anche sull’Italia” : Nelle ultime ore, l’Albania è scossa da una sequenza di forti terremoti, il più forte dei quali si è verificato alle 02:54 (ora locale) del 26 novembre. L’evento ha avuto magnitudo 6.2, ha provocato il crollo di molti edifici e un bilancio delle vittime che continua ad aumentare di ora in ora. Al momento, si parla di oltre 30 morti e circa 650 feriti. Il sisma era stato preceduto nelle 6 ore precedenti da 4 scosse di magnitudo 3 nell’area ...

Terremoto Albania : la scossa ha sollevato il suolo vicino Durazzo di 10 cm : Ha sollevato il suolo di circa 10 centimetri vicino alla città di Durazzo, il Terremoto di magnitudo 6,2 avvenuto ieri lungo la costa dell’Albania. Lo indicano le immagini radar riprese dai satelliti Sentinel-1 del programma europeo Copernicus di Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Europea, analizzate dai sismologi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). I Radar ad apertura sintetica (Sar) hanno permesso ...

Terremoto Albania : saranno trasferiti in Italia 2 feriti estratti dalle macerie di Durazzo : Due giovani rimasti feriti in seguito al Terremoto che ha colpito l’Albania verranno trasferiti in elicottero in Italia nelle prossime ore. L’evacuazione medica, spiega da Durazzo il direttore del Dipartimento della Protezione Civile Agostino Miozzo, è stata richiesta direttamente alle autorità Italiane dalla ministra della Sanità di Tirana. “Si tratta di un ragazzo e di una ragazza politraumatizzati, uno con un trauma ...

Terremoto in Albania - 31 morti : altra scossa di magnitudo 5.6. «A Durazzo il suolo si è sollevato di 10 cm» : Terremoto in Albania, continua l'incubo dopo la scossa di magnitudo 6.4 (e lo sciame sismico successivo) che ha colpito ieri il Paese: il bilancio è di 31 morti e oltre 650 feriti. Ci sono...

Terremoto in Albania - il suolo vicino Durazzo si è alzato di 10 centimetri. I morti salgono a 31 : Il Terremoto che nella giornata di ieri ha fatto tremare l'Albania, provocando 31 morti e centinaia di feriti, ha provocato il sollevamento del suolo di circa 10 centimetri vicino alla città di Durazzo, tra le più colpite dalla scossa. Lo hanno indicato le immagini radar riprese dai satelliti Sentinel-1 del programma europeo Copernicus di Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Europea.Continua a leggere

Terremoto in Albania - nuova forte scossa di 5.6 sulla costa : «Sospese le operazioni di soccorso» : Terremoto, una nuova forte scossa di magnitudo 5.6 è stata registrata pochi minuti fa sulla costa settentrionale dell'Albania. Il Terremoto è stato localizzato dalla sala...

Terremoto Albania - Emiliano : “La Puglia mobilitata - alla Regione assistenza logistica a mezzi e persone” : ”Tutta la Puglia è mobilitata a sostegno dell’Albania. Siamo partiti con la colonna mobile della Protezione civile della Regione Puglia a supporto dei nostri fratelli e sorelle albanesi così duramente colpiti dal Terremoto di ieri mattina. Ai volontari va il nostro in bocca al lupo. Grazie ragazzi. Fate del vostro meglio”. Con queste parole il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sull’arrivo al porto di ...

Terremoto in Albania - nuova forte scossa di 5.6 sulla costa : «Sospese le operazioni di soccorso» : Terremoto, una nuova scossa di magnitudo 5.6 è stata registrata pochi minuti fa sulla costa settentrionale dell'Albania. Il Terremoto è stato localizzato dalla sala sismica di...

Terremoto Albania - nuova scossa di magnitudo 5.6 scuote Tirana : avvertita anche in Puglia : nuova forte scossa di Terremoto scuote l'Albania: il sisma di magnitudo 5.6 è stato registrato ad una quarantina di chilometri dalla capitale Tirana. L'epicentro è nell'Adriatico. il ministero della Difesa ha annunciato che le operazioni di soccorso sono momentaneamente sospese. avvertita anche in Puglia.Continua a leggere

Terremoto in Albania - Rama : nessuno passerà l'inverno nelle tende : Terremoto Albania, Rama: I terremotati saranno ospitati presso strutture alberghiere fino alla ricostruzione delle loro abitazioni.

Terremoto in Albania - nuova scossa di magnitudo 5.2 : avvertita anche in Puglia. Le vittime del sisma di martedì salgono a 27 : Una nuovo Terremoto a scosso l’Albania poco prima delle 16, ora italiana. Il sisma – informa l’Ingv – è stato di magnitudo 5.2 e l’epicentro è stato localizzato in mare lungo la costa settentrionale, poco distante da quello del Terremoto che ha sconvolto il Paese delle Aquile poco prima dell’alba di martedì. La nuova scossa è stata avvertita distintamente anche in Puglia, come anche il sisma che in mattinata ...

Terremoto Albania - nuova forte scossa a Durazzo : paura in Puglia - “continuerà così per mesi” [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una nuova forte scossa di Terremoto ha colpito l’Albania pochi minuti fa, alle 15:45. La scossa, secondo le prime stime preliminari, è stata di magnitudo 5.6 con epicentro nella zona di Durazzo dove ieri s’è verificato il sisma distruttivo che ha innescato uno sciame con migliaia di scosse minori. La nuova scossa è stata distintamente avvertita in gran parte d’Italia e soprattutto in Puglia. Intanto in Albania continua ad ...

Terremoto Albania : il numero di morti continua a salire - centinaia di bambini rimasti senza casa necessitano di un posto dove stare : Save the Children, l’organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, è pronta a rispondere al devastante Terremoto che ha colpito alcune zone dell’Albania e nel quale almeno due bambini sono morti e molti altri sono rimasti feriti. Secondo le ultime stime, il numero di morti continua a salire, oltre 600 persone sono state ferite e circa 157 edifici sono crollati. ...

Terremoto Albania - 175 Vigili del Fuoco italiani sul posto : sono alla ricerca dei dispersi : Il team completo è composto da 65 unità specializzate Usar (Urban Search and Rescue), 44 dalla Toscana e 21 dal Lazio, per la ricerca e il soccorso tra le macerie, sezioni operative da Puglia e Campania, integrate con personale medico dell’Areu della Regione Lombardia.Continua a leggere