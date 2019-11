Terremoto in Albania | 23 morti e 600 feriti | ci sono ancora dispersi sotto le macerie

Terremoto in Albania - il bilancio sale a 26 morti e oltre 650 feriti : oggi lutto nazionale : È salito ad almeno 26 morti ed oltre 650 feriti il bilancio del Terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito ieri la città portuale di Durazzo, in Albania. Lo ha reso noto il sito...

Terremoto Albania - la prima scossa ripresa dalla telecamera di sicurezza : il gatto scappa via in anticipo - poi il palazzo sobbalza [VIDEO] : Continua ad aggravarsi il bilancio del violento Terremoto che ieri ha colpito l’Albania: si parla di almeno 24 morti e oltre 650 feriti. Secondo l’ultimo aggiornamento del governo di Tirana sono state estratte vive della macerie 45 persone. Le squadre di soccorso continuano le operazioni alla ricerca dei dispersi. Tanti gli edifici crollati a causa della violenza della scossa e per questo sarebbero “molte le persone ancora sotto le macerie”, ...

Terremoto Albania - “il più forte dal 1969” : almeno 23 morti e centinaia di feriti - 45 persone estratte vive dalle macerie : E’ di almeno 23 morti il bilancio delle vittime del Terremoto che ha colpito ieri notte l’Albania: secondo l’ultimo aggiornamento del governo di Tirana sono state estratte vive della macerie 45 persone mentre i feriti sono oltre 650. Secondo il quotidiano albanese “Shekulli”, sarebbero “molte le persone ancora sotto le macerie degli edifici crollati” e le squadre di soccorso continuano nella ricerca dei ...

