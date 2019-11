Terremoto Grecia M 6 0 Ultime scosse Ingv | sisma a Creta avvertito anche in Italia

Forte Terremoto in Grecia - la scossa avvertita anche in Italia. La situazione : L’Europa dell’est sta tremando. Violento sisma di magnitudo 6.0 si è verificato in Grecia, vicino l’isola di Creta, alle 08:23:37 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato avvertito anche al Sud Italia, a Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Francavilla Fontana, Modica, Catanzaro, Molfetta, Grottaglie, Lamezia Terme (dati “Hai Sentito il terremoto”). La scossa è stata avvertita ...

Terremoto Albania : in arrivo aiuti - aerei da Italia e Grecia : “Dall’Italia sono partiti i primi aiuti. Il premier Conte ha inviato aerei con delle unità speciali“: lo ha annunciato su Twitter il premier albanese Edi Rama. Anche la Grecia ha inviato velivoli, ha aggiunto il premier, sottolineando che anche i presidenti francese Emmanuel Macron e turco Recep Tayip Erdogan hanno dato la loro disponibilità. “Tutti gli amici dell’Albania si stanno attivando rapidamente“, ha ...

Albania : intensa scossa di Terremoto all'alba - paura anche in Grecia : Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 1 novembre 2019, esattamente alle 06.25, sull'entroterra dell'Albania. Stando ai dati giunti dai sismografi del centro...