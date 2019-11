Terremoto Albania | INGV | in atto “uno scontro tra blocchi litosferici | in passato ha

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Dopo l’evento Mw 6.2 avvenuto alle 03:54 del 26 novembre 2019 in, “si sono susseguite varie scosse di una certa rilevanza“: lo riporta l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, in un approfondimento pubblicato sul blogterremoti. “Dalla lista si vede che attraverso analisi più approfondite la Magnitudo momento per l’evento principale è stata rivista a Mw 6.2 dalla stima iniziale di Mw 6.5. Le scosse nell’area epicentrale di magnitudo superiore a 5 sono state fino a questo momento 3 a cui si aggiunge un evento di magnitudo mb 5.3 avvenuto in Bosnia-Erzegovina (26 novemebre 2019 ore 10:19) ed un Mw 6.0 avvenuto con epicentro non lontano dall’isola di Creta (Grecia) il 27 novembre alle ore 8:23 (I). Scosse con magnitudo superiore a 5 Non sono state le uniche scosse registrate o risentite: ad ora, infatti, contiamo entro 20 km da Durazzo 10 scosse con ...

Fiorello : Fortissimo terremoto in Albania. 6,5 ! Poche ancora le notizie. Crolli,Feriti e persone sotto le macerie. Un abbrac… - Agenzia_Ansa : #Terremoto in #Albania: almeno 150 feriti, persone sotto le macerie - DavidSassoli : La mia fraterna vicinanza al popolo e allo Stato di #Albania duramente provati dal gravissimo #terremoto di questa… -