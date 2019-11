Tennis | l’ascesa di Matteo Berrettini e di Jannik Sinner potrà continuare Pochi punti in

Fonte : oasport

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Ilsi prende una piccola pausa. Dopo una stagione molto intensa ci si ferma per un po’ “ai box” e si riprende fiato. Un’annata estremamente positiva per ilmaschile italiano: le imprese die di, otto giocatori nella top-10 e il romano qualificato alle Finals di Londra e vincitore di un match sono solo alcuni degli aspetti che hanno funzionato. L’unica nota stonata è stata rappresentata dalla Coppa Davis, ma in quel caso le attenuanti non mancano. Guardando a quel che sarà, si può essere speranzosi che il rendimento di alcuni dei nostri portacolori possa salire ulteriormente. La classifica, in questo senso, può dare delle indicazioni confortanti. In particolare, se si guarda ai citati, il discorso potrebbe farsi interessante. Come riportato da Luca Fiorino di SuperTV, iin ...

zazoomnews : Tennis l’Italia può lottare per la Coppa Davis in futuro. L’ascesa di Sinner il consolidamento di Berrettini e un b… - zazoomblog : Tennis l’Italia può lottare per la Coppa Davis in futuro. L’ascesa di Sinner il consolidamento di Berrettini e un b… -