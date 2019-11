Tennis | il montepremi da urlo della nuova Coppa Davis | incremento di oltre il 200%

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 27 novembre 2019) La, vinta dalla Spagna padrona di casa, ha avuto un prize money paragonabile a quello di un torneo dello Slam La tanto discussaformula, è andata in scena nella sua prima edizione in quel di Madrid. A trionfare sono stati i padroni di casa spagnoli, al termine di un torneo ricco di storie da raccontare, una su tutte quella di Roberto Bautista-Agut, il quale ha saltato un incontro importante per andare a salutare il padre deceduto, prima di tornare al fianco dei compagni per conquistare il trofeo. Nadal e soci hanno meritatamente portato a casa il titolo, anche se alcune assenze pesanti hanno fatto molto discutere, tra queste quelle di Federer e Zverev che da tempo hanno rivelato di voler disertare la competizione nella suaformula. Ciò però non ha impedito alladi avere successo mediatico e di garantire a Piquè e soci un ...

