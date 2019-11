Tennis – Federer apre alla stagione 2021 | i fan sognano | “se sto bene voglio giocare

Tennis - Roger Federer : “Non ho un piano sul futuro - non sono fino a quando continuerò” : Roger Federer ha chiuso il suo anno da n.3 del mondo del Tennis, preceduto dai suoi grandi rivali Rafael Nadal e Novak Djokovic. Lo svizzero si è tolto la soddisfazione di raggiungere quota 103 titoli vinti in carriera nella sua Basilea, in un anno in cui le delusioni non sono mancate: una su tutta la finale persa a Wimbledon contro Djokovic. Ecco che la domanda è sempre la stessa: fino a quando l’elvetico giocherà? Le sue intenzioni per ...

Tennis – Federer applaude Nadal : “ho imparato molto da lui - diventerà il migliore di tutti i tempi” : Roger Federer ha solo parole di elogio nei confronti di Rafa Nadal: le dichiarazioni dello svizzero sul collega spagnolo sono speciali Da qualche giorno ormai non si fa altro che parlare di Tennis ed in particolar modo di Rafa Nadal. Il numero 1 al mondo ha fatto breccia nel cuore di tutti gli appassionati di Tennis, anche quelli che non lo amano del tutto, per l’impresa di domenica sera a Madrid che ha permesso alla Spagna di ...

Tennis da record - 42.517 spettatori per Federer-Zverev : Tennis record spettatori – Il Tennis ha fatto registrare un nuovo incredibile record: 42.517 spettatori per una partita non si erano mai visti. Lo scrive “Il Corriere della Sera”, parlando degli appassionati che sono accorsi a la Plaza de Toros di Città del Messico, quarta e penultima tappa della tournée sudamericana di Roger Federer. Cile, […] L'articolo Tennis da record, 42.517 spettatori per Federer-Zverev è stato realizzato da ...

Tennis – Quanto ha incassato Roger Federer per l’esibizione in Messico? La cifra è incredibile : Roger Federer strapagato per l’esibizione giocata a Città del Messico contro Alexander Zverev: il Tennista svizzero ha ricevuto una ‘borsa’ niente male Oltre 42.000 di persone presenti allo stadio, un’intera città che non ha parlato d’altro per una notte. Il Tennis grande protagonista in Messico per l’esibizione fra Roger Federer e Alexander Zverev a Città del Messico, in grado di regalare spettacolo e divertimento a tutti i fan presenti ...

Tennis - Federer batte Zverev nel match esibizione in Ecuador : tifo da stadio per King Roger : Il Tennista svizzero ha superato Zverev davanti al pubblico di Quito, rimanendo a bocca aperta per la passione degli Ecuadoregni Proseguono i match di esibizione tra Roger Federer e Alexander Zverev, l’ultimo è andato in scena a Quito, in Ecuador, conclusosi con la vittoria dello svizzero con il punteggio di 6-3, 6-4. AFP/LaPresse Terzo successo per King Roger in questo tour in America, dopo quelli arrivati in Cile e in Messico, ...

Tennis : oltre 42000 spettatori per Federer-Zverev. E’ record del mondo in Messico : 42517! Questo è l’incredibile numero di spettatori presenti a “Plaza Mexico” a Città del Messico per assistere all’esibizione tra Roger Federer e Alexander Zverev. Si tratta di un record straordinario, perchè questa è la partita di Tennis con la maggior presenza di pubblico di sempre. Nella “plaza de toros” più grande del mondo, Federer e Zverev hanno dato vita anche ad una partita molto bella, che è stata poi ...

Tennis : coprifuoco a Bogotà - niente esibizione tra Roger Federer e Alexander Zverev : Il programma di esibizioni tra Roger Federer e Alexander Zverev in corso di svolgimento in Sudamerica subisce una variazione piuttosto brusca. A Bogotà (Colombia), infatti, lo svizzero e il tedesco si sono dovuti arrendere di fronte a un coprifuoco che è stato istituito a seguito di incidenti e proteste che da giovedì scorso si susseguono contro il presidente Ivan Duque e che hanno portato alla morte di tre persone e al ferimento di altre ...

Tennis – Greg Rusedski non ha fiducia in Roger Federer : “Wimbledon ultima occasione persa - non vincerà più Slam” : Greg Rusedski prende di mira Roger Federer: secondo l’ex Tennista, il campione svizzero non vincerà più alcuno Slam Dopo aver pronosticato, con esito negativo, la mancata qualificazione di Roger Federer alla semifinale delle ATP Finals, Greg Rusedski torna a pungere il 20 volte campione Slam. L’ex Tennista, parlando su Amazon Prime, ha dichiarato che, a suo avviso, Federer ha perso l’ultima occasione di vincere uno Slam ...

Tennis - ATP Finals 2019 : Thiem vince un’epica battaglia con Djokovic. L’austriaco è in semifinale - per il serbo spareggio con Federer : Dominic Thiem è il primo semifinalista delle ATP Finals 2019. Dopo Roger Federer, L’austriaco batte anche Novak Djokovic in tre set con il punteggio di 6-7 6-3 7-6 dopo due ore e cinquanta minuti di gioco. E’ un match incredibile, uno dei più belli di tutta la stagione, a consegnare a Thiem la prima semifinale della carriera al Masters. Per il serbo adesso ci sarà un attesissimo scontro diretto da dentro o fuori con lo ...

