Tennis | Elina Svitolina lancia la sua fondazione | “darà una spinta ai giovani talenti”

Tennis - WTA Finals 2019 : Ashleigh Barty trionfa suggellando un’annata straordinaria - battuta in finale Elina Svitolina : Nella sfida decisiva per il titolo delle WTA Finals 2019 indoor di Shenzhen Ashleigh Barty ha trionfa to all’esordio in questo torneo battendo Elina Svitolina col punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 27 minuti di gioco. Dopo i primi otto game nei quali le due protagoniste tengono abbastanza agevolmente il servizio nel nono c’è la prima palla break ed è a favore di Svitolina , che però la spreca con un rovescio largo, nel game successivo Barty ha a sua ...

Tennis - WTA Finals 2019 : vittorie all’esordio per Elina Svitolina e Simona Halep : Seconda giornata di sfide alle WTA Finals di Shenzhen: in campo, per il torneo di singolare, il Gruppo Viola, che vede le vittorie dell’ucraina Elina Svitolina sulla ceca Karolina Pliskova in due set e della rumena Simona Halep sulla canadese Bianca Vanessa Andreescu in tre partite. Nel primo incontro Elina Svitolina supera Karolina Pliskova per 7-6 (12) 6-4 dopo due ore di battaglia. Nel primo set parte meglio la boema, che va sul 2-0 ...