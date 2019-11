Tennis | ATP Awards 2019 | tutti i nominati per i premi annuali | ci sono anche Berrettini e

Tennis - Rafael Nadal : “Non vedo altre soluzioni che unificare Coppa Davis e ATP Cup” : Benché favorevole al nuovo format della Coppa Davis, almeno a parole pubbliche, Rafael Nadal ha mostrato qualche segnale di risentimento nei confronti di alcune criticità legate a quanto accaduto nei giorni scorsi alla Caja Magica di Madrid, con particolare riferimento ad alcuni orari assurdi di conclusione di match dei gironi. Ma il numero 1 del mondo non vede solo questo problema. Ne sottolinea anche un altro, e cioè che ci sono due ...

Tennis : nel 2020 l’ATP di Santiago del Cile sostituirà quello di San Paolo : Un cambio nel circuito ATP per il 2020 in terra sudamericana. Dice addio il torneo di San Paolo in Brasile, che aveva fatto parte del tour dal 2012 al 2019, torna quello di Santiago del Cile, già presente con diverse edizioni (precisamente dal 1993 al 2000 e nel 2010/11). Si giocherà ovviamente sulla terra rossa. Le parole della direttrice del torneo, Catalina Fillol: “l’ATP ci ha dato il via libera per sviluppare il torneo a Santiago, il che è ...

Tennis – Coppa Davis e ATP Cup troppo vicine? Nadal propone una soluzione : “unifichiamo le due competizioni” : Coppa Davis e ATP Cup nello spazio di poche settimane, Rafa Nadal propone la soluzione di unificare le due competizioni La stagione Tennistica 2019 è piuttosto anomala. Vista la presenza della Coppa Davis, che con il nuovo format (criticatissimo) è stata calendarizzata a fine novembre, l’annata di chi ha deciso di partecipare si è allungata con quache giorno extra di partite e allenamenti. E non è finita qui: fra qualche settimana si ...

Video/ Tsitsipas Thiem - 2-1 - : highlights - il greco vince le Atp Finals 2019 - Tennis - : Video Tsitsipas Thiem, risultato finale 2-1,: gli highlights della finale delle Atp Finals 2019, il torneo di tennis giocato alla O2 Arena di Londra.

Tennis - Stefanos Tsitsipas vince le Atp Finals : battuto Dominic Thiem : Stefanos Tsitsipas è il nuovo "maestro" del Tennis. Il giovane Tennista greco ha vinto le Atp Finals, battendo nell'ultimo atto Dominic Thiem in 3 set con il punteggio di 6/7, 6-2, 7/6. Si tratta del successo più prestigioso della carriera per il greco, che al debutto nel torneo professionistico di Tennis più importante dell'annata dopo le quattro prove del Grande Slam, ha portato a casa il trofeo. Il classe 1998 è il più giovane vincitore dal ...

ATP Finals 2019 : Tsitsipas-Thiem - la finale della gioventù rampante del Tennis mondiale : Stasera alle 19 ora italiana saranno Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas a giocare la finale delle ATP Finals alla O2 Arena di Londra. Una finale che premia i due tennisti che hanno espresso il gioco migliore durante questa settimana e sono tutti e due molto offensivi anche se in un modo piuttosto diverso eccettuato il bellissimo rovescio a una mano comune a entrambi: Thiem attacca prevalentemente da fondo campo, Tsitsipas a tutto campo. Una ...

Tennis - Jannik Sinner e la scalata del ranking ATP : dove può arrivare vincendo il Challenger di Ortisei? E quanti soldi guadagnerà? : Jannik Sinner affronterà il francese Antoine Hoag nelle semifinali del Challenger di Ortisei 2019, torneo di Tennis in corso di svolgimento nell’amena località altoatesina dove è arrivata anche la neve nel corso di questa settimana. L’azzurro, reduce dal trionfo alle Next Gen ATP Finals, si è presentato a questo appuntamento da padrone di casa e vuole incantare il proprio pubblico: il 18enne punta senza mezzi termini al trionfo in ...

Tennis - ATP Finals : Alexander Zverev batte Medvedev - va in semifinale ed elimina Nadal : Alexander Zverev è l’ultimo semifinalista delle ATP Finals 2019 di Londra. Missione compiuta per il tedesco che supera in due set Daniil Medvedev con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Con questa vittoria Zverev sancisce anche l’eliminazione di Rafael Nadal, che aveva bisogno del risultato opposto per centrare la qualificazione al turno successivo. La partita si mette subito bene per Zverev, che ...

Tennis - ATP Finals 2019 : Nadal - Zverev e Medvedev - in tre per un solo posto in semifinale : Stefanos Tsitsipas è l’unico già tranquillo in quest’ultima giornata della fase a gironi delle ATP Finals 2019. Il greco è qualificato per le semifinali dopo le prime due vittorie, mentre è ancora tutto aperto per gli altri tre componenti del “Gruppo Agassi”: Rafael Nadal, Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Solamente uno di loro riuscirà a qualificarsi per il turno successivo. La sconfitta di Djokovic con Federer ha dato ...

Diretta Atp Finals 2019/ Nadal Tsitsipas - Medvedev Zverev streaming video tv - Tennis - : Diretta Atp Finals 2019 streaming video e tv: Nadal Tsitsipas e Medvedev Zverev sono le due partite che chiudono il programma del primo turno.

Tennis - Rafael Nadal chiuderà il 2019 da numero 1 del ranking ATP. Lo spagnolo è il migliore al mondo : Rafael Nadal chiuderà il 2019 al primo posto del ranking ATP, lo spagnolo sarà sicuramente il miglior giocatore al mondo al termine di questa stagione. L’ufficialità è arrivata in seguito alla sconfitta di Novak Djokovic contro Roger Federer alle ATP Finals, il serbo è stato severamente battuto dal Maestro svizzero in due set e dunque non potrà più insidiare la prima posizione in classifica occupata dal mancino di Manacor dallo scorso 4 ...

Tennis - quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini alle ATP Finals? Montepremi importante con la vittoria su Thiem : Matteo Berrettini ha scritto una nuova pagina di storia del Tennis italiano visto che ha conquistato la prima vittoria per il nostro Paese alle ATP Finals (il vecchio Masters di fine stagione). Il romano ha sconfitto l’austriaco Dominic Thiem in due set ed è così riuscito a regalarsi un pomeriggio di gloria sul cemento indoor della O2 Arena di Londra dopo aver perso contro i fenomeni Novak Djokovic e Roger Federer nei giorni scorsi. Il ...

Tennis - AtpFinals : Berrettini batte Thiem : 17.00 Matteo Berrettini saluta Londra con una vittoria. Ormai fuori dalla corsa a un posto fra i migliori 4 delle Atp Finals dopo le sconfitte con Djokovic e Federer, il 23enne romano riesce a centrare la vittoria battendo 7-6(3) 6-3 Dominic Thiem, già qualificato alle semifinali. Quello di Berrettini è il primo successo di sempre di un Tennista italiano alle Finals. Prima di lui erano entrati nei migliori otto del mondo solo Adriano Panatta ...

Tennis - Matteo Berrettini batte Thiem : è il primo italiano a vincere un match alle Atp Finals : Non poteva scegliere modo migliore Matteo Berrettini per congedarsi dalle Atp Finals di Londra. Il Tennista romano, attuale numero 8 del mondo, ha battuto in due set, Dominic Thiem, numero 5 del ranking Atp in un'ora e 16 minuti. Berrettini, già eliminato dalla competizione alla luce delle due precedenti sconfitte contro Djokovic e Nadal, è il primo italiano della storia a vincere un match in quello che è il torneo professionistico di Tennis più ...