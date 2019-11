Taylor Swift ha pubblicato “Lover First Dance Remix”

Trionfo di Taylor Swift agli American Music Awards : infranto il record di Michael Jackson : Taylor Swift è l’artista più premiata di sempre. Questo il verdetto degli American Music Awards (AMA) 2019, terzo evento Musicale per importanza in America dopo i Grammy Awards e i Billboard Music Awards. Domenica 24 novembre, la celebre cantante statunitense ha vinto 6 premi (miglior artista dell’anno, miglior artista pop femminile, miglior album, miglior video e miglior artista adult contemporary), arrivando a quota ...

Ama - Taylor Swift protesta sul palco e batte Michael Jackson : Esibizione polemica per Taylor Swift agli American Music Awards, dove la cantante country è stata peraltro premiata. Come riporta Bbc, l’artista ha colto l’occasione per protestare contro la sua ex etichetta discografica, che inizialmente pare le avesse negato il permesso di interpretare le sue vecchie hit. Così Swift è salita sul palco, indossando una camicetta sullo stile di quelle che si indossano in carcere. Sul capo di abbigliamento erano ...

Taylor Swift e gli altri artisti agli Ama - foto - : Fonte foto: LaPresseTaylor Swift e gli altri artisti agli Ama, foto 1Sezione: Spettacoli Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini di Taylor Swift e alcuni degli altri artisti presenti agli Ama, come Camila Cabello, Selena Gomez e Heidi Klum Taylor Swift si è esibita ed è stata premiata agli Ama - American Music Awards. Ecco l'artista sul red carpet, insieme con altri colleghi che hanno presenziato o si sono ...

Taylor Swift brilla tra i vincitori degli American Music Awards 2019 : In una serata densa di emozioni, che ha segnato il ritorno in scena di Selena Gomez,qui tra i performer dopo due anni senza esibizioni live, Taylor Swift si è portata a casa tutto il portabile. All'autrice di Lover sono andati i premi artista dell'anno (e del decennio), miglior artista femminile pop/rock e miglior artista adult contemporary, miglior album e miglior video. In totale 6 riconoscimenti, di cui 4 tra i più importanti ...

Taylor Swift potrà cantare le sue vecchie canzoni agli American Music Awards - dopo un accordo con i manager che glielo impedivano : La cantante Americana Taylor Swift potrà cantare “Shake It Off “ e le sue altre vecchie canzoni alla cerimonia degli American Music Awards – un premio dell’industria Musicale statunitense – che si terrà la prossima domenica. Fino a qualche giorno fa

“Vince” Taylor Swift - potrà cantare sue vecchie hit a Ama : Lo sfogo sui social e la chiamata a raccolta dei fan hanno sortito l'effetto sperato. Taylor Swift potra' cantare anche i suoi vecchi successi come 'Shake it off' agli American Music Awards (Ama) in calendario domenica. La scorsa settimana la popstar aveva accusato la sua ex casa discografica, Big Machine, di volerle impedirle di cantare le canzoni dei suoi primi 5 album agli Ama. In una nota, Big Machine, ha annunciato che le parti "hanno ...

