Tabellone Mondiali beach soccer 2019 | tutti gli accoppiamenti e i possibili incroci verso

Beach soccer - Mondiali 2019 : il possibile Tabellone dell’Italia dai quarti di finale. C’è il Brasile all’orizzonte! : L’Italia può proseguire la propria avventura ai Mondiali 2019 di Beach soccer che si stanno disputando sulla sabbia di Asuncion (Paraguay), gli azzurri hanno travolto il Messico per 6-2 nell’ultima partita della fase a gironi e si sono qualificati ai quarti di finale con il primo posto in classifica. La nostra Nazionale aveva brillato all’esordio travolgendo a sorpresa Tahiti (vice campioni del mondo) e poi era crollata sotto i ...

Calendario Mondiali beach soccer 2019 : date - programma - orari e tv. Il Tabellone dai giorni alla finale : L’inizio dei Mondiali 2019 di beach soccer si avvicina. In Paraguay, dal 21 novembre al 1° dicembre, si disputerà la rassegna iridata e l’Italia avrà nel proprio girone avversari, sulla carta, non irresistibili, ma da non sottovalutare. Gli azzurri, infatti, se la vedranno nel Gruppo B contro Uruguay, Messico e Tahiti. I nostri portacolori, tra l’altro, saranno quelli che daranno il via alle danze, vedendosela contro i ...

Mondiali Under 17 calcio 2019 - Tabellone quarti di finale : calendario - date - programma - orari - tv. C’è Italia-Brasile : Si è delineato il tabellone dei quarti di finale dei Mondiali Under 17 di calcio 2019 che si stanno disputando in Brasile, le quattro partite si giocheranno tra domenica 10 e lunedì 11 novembre e decreteranno quali saranno le quattro semifinaliste della rassegna iridata di categoria. L’Italia affronterà il Brasile alla mezzanotte italiana di lunedì 10 novembre, gli azzurrini cercheranno l’impresa contro i fortissimi padroni di casa e ...

Calendario Mondiali U17 - il Tabellone dagli ottavi alla finale : date - programma - orari e tv : I Mondiali Under 17 di calcio 2019 entrano nel vivo, si inizia a fare sul serio con la fase a eliminazione diretta: sedici squadre sono pronte ad affrontarsi nelle partite da dentro o fuori, si incomincia con gli ottavi di finale che andranno in scena tra il 5 e il 7 novembre e che condurranno alla finale del 17 novembre. La rassegna iridata in corso di svolgimento in Brasile sta regalando grande spettacolo, la fase a gironi a cui hanno ...

Rugby - Mondiali 2019 : Tabellone delle semifinali. Programma - orari e tv. Il calendario completo : Si sono conclusi oggi i quarti di finale della Coppa del Mondo di Rugby ed è stato delineato il tabellone delle semifinali. Nella parte alta Inghilterra-Nuova Zelanda, in quella bassa Galles-Sudafrica. Penultimo atto il 26 e 27 ottobre, finali 1 e 2 novembre. Tutte le gare si giocheranno alle ore 10.00 italiane. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta ...

Rugby - Mondiali 2019 : il Tabellone dai quarti alla finale. Calendario - programma - orari e tv : Si è conclusa oggi la prima fase a gironi della Coppa del Mondo di Rugby ed è stato delineato il tabellone della seconda fase ad eliminazione diretta. Nella parte alta Inghilterra-Australia e Nuova Zelanda-Irlanda, in quella bassa Galles-Francia e Giappone-Sudafrica. quarti il 19-20 ottobre, semifinali il 26-27 ottobre, finali 1 e 2 novembre. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: ...

Rugby - Mondiali 2019 : torneo falsato per l’annullamento di due partite? La cancellazione di Francia-Inghilterra condiziona il Tabellone : Si sta abbattendo sul Giappone in queste ore il tifone Hagibis e questa mattina non si sono giocate due partite della Rugby World Cup. A saltare, come ben noto, sono state Italia-Nuova Zelanda e Francia-Inghilterra. E se la prima aveva poco da dire, con gli All Blacks strafavoriti d’obbligo, la sfida tutta europea metteva in palio il primo posto nel girone C. Primo posto che, grazie alla cancellazione del match, è andato ...