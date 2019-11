Sviluppo turistico | Castelli del Ducato e Villa Medici presto in rete

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) Visita ufficiale, ieri, adel Vascello in provincia di Cremona del presidente del Circuito deidel, Orazio Zanardi Landi, proprietario del Castello di Rivalta, affiancato dal Principe Corrado Gonzaga e dalla Principessa Erica Gonzaga del Castello di Agazzano. Si è svolta, infatti, nella storica dimora di San Giovanni in Croce l’incontro, alla presenza del direttoredelMaurizio Pavesi con lo staff Antonella Fava e Francesca Maffini, per firmare l’accordo tra il Sindaco del Comune di San Giovanni in Croce Pier Guido Asinari e l’Associazione che dal 1999 promuove luoghi d’arte, rocche, manieri e musei di pregio.è il primo gioiello della Lombardia a entrare nel prestigioso portale deideldi Parma, Piacenza e Pontremoli, grazie alla qualità delle sue proposte, agli elevati standard espressi ...

