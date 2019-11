Svezia | Ibrahimovic acquista e…tradisce!

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Dopo aver pubblicato un video e mandato in stato di agitazione diverse tifoserie, tra cui quella milanista e quella bolognese, il mistero è stato risolto: lo svedese hato quote del club del suo Paese, l’Hammarby Un video di 11 secondi pubblicato su Instagram che lo ritraeva per la prima volta con la maglia dell’Hammarby, club svedese di prima divisione con sede a Stoccolma, aveva mandato nel panico i tifosi di Milan e Bologna che ancora sognano di vedere Zlatangiocare con le rispettive squadre. Il giorno dopo, però, come riferisce l’edizione online di La Repubblica, il mistero è svelato. L’ex Los Angeles Galaxy non sarà un nuovo giocatore dell’Hammarby. Per molti sembrava una chiara anticipazione sul futuro agonistico. Nessun ritorno alle origini, almeno sul campo: l’Hammarby ha, infatti, svelato oggi che Ibra è diventato ...

