Suzuki Vitara Katana | l’auto che rende omaggio all’icona delle due ruote – FOTO

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Una spada, il simbolo dei samurai. A cui la moto più rappresentativa della gamma, lavagià nel lontano 1981. Oggi sono le quattroa celebrare, a loro volta, quell’iconico modello: è infatti disponibile in tiratura limitata (solo 100 esemplari, già inviati ai concessionari del marchio giappnese) la, ovvero il popolare sport utility per l’occasione in tinta grigio Londra e in una livrea che ricorda quella della moto a cui è ispirata, con richiami stilistici dedicati sulla carrozzeria e negli interni. Che culminano nella grande scritta “” sul montante posteriore. Questo allestimento singolare nasce sulla base della versione 1.0 Boosterjet Cool con cambio manuale, abbinato a scelta alla trazione anteriore oppure a quella integrale, con prezzi rispettivamente di 23.630 e 26.630 euro. L'articolo ...

