Stoccarda-Novara | Champions League volley femminile oggi | orario d’inizio | tv e streaming

Fonte : oasport

(Di mercoledì 27 novembre 2019)mercoledì 27 novembre si gioca Allianz MTV, match valido per la fase a gironi della2019-2020 di. Le Campionesse d’Europa saranno impegnate in questa trasferta in Germania, seconda uscita nella massima competizione europea per importanza dopo l’esordio vincente contro il Khimik Yuzhny. Le Gorgonzoline partiranno con tutti i favori del pronostico contro un avversario sconfitto dal Commercecon Lodz settimana scorsa e che sembra e inferiore rispetto alle piemontesi anche se non bisognerà sottovalutare l’avversario perché ogni incontro può nascondere delle insidie. Con DAZN seguiIN, LIVE E ON DEMAND Le ragazze di coach Massimo Barbolini, reduci dalla sconfitta casalinga contro Monza e ora quarte in Serie A1, se la dovranno vedere contro la compagine tedesca che si affida a Krystal Rivers ma ...

SerenaPitotti : Novara a Stoccarda senza Arrighetti. Chirichella: “Per noi una partita importantissima”: - CarlottaRossi11 : Pallavolo Champions femminile - Novara in viaggio verso l'insidiosa Stoccarda - iVolleymagazine : Pallavolo Champions femminile - Novara in viaggio verso l'insidiosa Stoccarda -