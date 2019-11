Slavia Praga-Inter 1-3 | le pagelle di CalcioWeb | Lautaro da 10 | Lukaku in stile Gomorra

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019), ledi– Vittoria fondamentale per l’. I nerazzurri espugnano il campo dello. Decidono una doppietta diMartinez e il gol di. Al belga annullate anche due reti. Prestazione strepitosa dei due attaccanti di Conte. Decisivo anche Handanovic. In alto la FOTOGALLERY., ledi(4-2-3-1): Kolar 6; Coufal 5.5, Frydrych 4 (83′ Takacs sv), Kudela 5, Boril 5; Soucek 4.5, Husbauer 5.5 (70′ Zeleny 5.5); Masopust 5, Stanciu 5 (58′ Traoré 5.5), Sevcik 5; Olayinka 5.5.(3-5-2): Handanovic 7 – Viene impegnato più nella ripresa e salva in più circostanze, tenta il miracolo sul rigore e quasi gli riesce, ma non è Gesù Cristo: ONNIPOTENTE MA FINO A UN CERTO PUNTO. Godin 6.5 – Sbaglia qualche appoggio di troppo, ma in difesa non si ...

