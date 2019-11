Serata magica per un raccattapalle | Mourinho lo abbraccia dopo il gol di Kane | “avrei

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Lo Special One ha ringraziato prima in campo e poi in conferenza il giovaneche ha messo il suo ‘zampino’ nel gol diLa fotografia più bella della notte di Champions League è l’abbraccio di Joséad un giovanissimo, seduto a bordocampo durante il match tra Tottenham e Olympiacos. Il motivo di quel gesto d’affetto? La rapidità con cui il ragazzino ha fornito la palla ad Aurier in occasione del gol di, decisivo per raddrizzare una partita cominciata male ma finita in trionfo. Lo Special One ha voluto ringraziare a modo il, parlandone poi anche in conferenza stampa: “quel ragazzino è veramente un bravo, anche io lo sono stato tra i 10 e i 16 anni. Lui ha capito cosa bisognava fare, ha letto la partita, l’ha vissuta davvero, non si è limitato a guardare campo, tribune e luci. ...

