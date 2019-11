Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Aveva rinunciato a patteggiare col, e ha vinto.batte l’Agenzia delle Entrate spagnola. Ed è ildella storia degli atleti d’elite e uscire “innocente” dalfiscale. Accusato di aver occultato 2 milioni di euro dal 2010 al 2012, rischiava 2 anni e mezzo di carcere e 4 milioni di multa. “Non patteggerò. Non ho mai frodato e non ho pensato di farlo. Sono innocente”. aveva detto. Ha affrontato il processo, che si chiude oggi, e ha vinto. El Pais anticipa il verdetto, anche se lasarà resa nota nelle prossime settimane. L’ex centrocampista di Liverpool Real Madrid e Bayern Monaco, oggi allenatore della Real Sociedad B, aveva rifiutato qualsiasi accordo con il procuratore e l’agenzia fiscale, come altri atleti, in particolare i calciatori, hanno fatto in casi simili di presunta frode. La procura di ...

reportrai3 : Dopo una storica sentenza della Cassazione il ministero della Difesa ha assicurato che darà 500 mila euro al Comune… - napolista : Sentenza storica in Spagna: Xabi Alonso è il primo atleta a battere il Fisco in tribunale. L’ex centrocampista del… - ilFiliberto : Storica sentenza del tribunale dei ministri: 'lo Stato di primo contatto non può che identificarsi in quello della… -