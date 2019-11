Scossa di terremoto nel Tirreno Meridionale | al largo della Calabria DATI e MAPPE

Grecia - forte terremoto a Creta : “Scossa non legata a quelle in Albania e Bosnia” : In riferimento alla forte scossa di terremoto registrata questa mattina vicino Creta, Efthymios Lekkas, capo della Earthquake Planning and Protection Organization greca, ha dichiarato ai media locali che l’evento odierno non è legato a quelli che hanno colpito l’Albania e la Bosnia ieri: “I terremoti a questa profondità sono normalmente eventi singoli e non sono seguiti da molte repliche. Quindi, non ci sono seri motivi di ...

Terremoto Creta - Scossa di magnitudo 6 al largo dell’isola greca. Avvertita anche sulla terraferma : Il centro geologico degli Stati Uniti segnala un Terremoto di magnitudo 6.0 al largo dell’isola di Creta, in Grecia. La potente scossa, registrata alle 9.23 ora locale e il cui epicentro viene indicato sott’acqua a 71 chilometri di profondità, è stata Avvertita anche sulla terraferma. Non ci sono al momento indicazioni di danni o feriti. Intanto è salito a 24 il numero dei morti causati dal Terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito ...

Terremoto oggi - ultime notizie fortissima Scossa in Grecia - la terra trema a Creta : Una fortissima scossa è stata segnalata nella mattinata di oggi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma a Creta in Grecia. L’evento sismico, di magnitudo 6.0, è avvenuto alle 8,23 di stamane. L’epicentro è stato localizzato in mare a pochi chilometri da Creta a una profondità di 20 chilometri. Il Terremoto è stato sentito nell’isola di Creta e nella Grecia del sud. Non si hanno al momento notizie di cosa possa aver ...

Terremoto Albania - la prima Scossa ripresa dalla telecamera di sicurezza : il gatto scappa via in anticipo - poi il palazzo sobbalza [VIDEO] : Continua ad aggravarsi il bilancio del violento Terremoto che ieri ha colpito l’Albania: si parla di almeno 24 morti e oltre 650 feriti. Secondo l’ultimo aggiornamento del governo di Tirana sono state estratte vive della macerie 45 persone. Le squadre di soccorso continuano le operazioni alla ricerca dei dispersi. Tanti gli edifici crollati a causa della violenza della scossa e per questo sarebbero “molte le persone ancora sotto le macerie”, ...

Forte terremoto in Grecia - epicentro vicino Creta : Scossa avvertita anche in Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato in Grecia, a Creta, alle 08:23:37 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato avvertito anche al Sud Italia, a Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Francavilla Fontana, Modica, Catanzaro, Molfetta, Grottaglie, Lamezia Terme (dati “Hai Sentito il terremoto”). Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Forte terremoto in ...

Terremoto Albania : magnitudo della Scossa principale ricalcolata in 6.2 : E’ stata ricalcolata in 6,2 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) la magnitudo della scossa principale avvenuta in Albania alle 3:54. Il valore iniziale, di 6,5, era infatti quello relativo alla magnitudo locale, risultato dai calcoli eseguiti in automatico, come sempre accade quando i sismografi inviano i primi dati relativi a un Terremoto. I calcoli successivi eseguiti dai sismologi indicano la magnitudo ...

Terremoto in Albania - forte Scossa di magnitudo 6.4 avvertita anche in Puglia e Basilicata : Ingenti i danni soprattutto a Durazzo, epicentro del sisma, dove è crollato un hotel. Non esiste una stima precisa del numero di dispersi. Lo sciame sismico non si arresta: oltre 100 scosse, compresa una di magnitudo 5 avvertita intorno alle 14

Albania - Scossa di terremoto 6.5 a Durazzo : almeno 18 morti - 600 feriti. Diversi palazzi crollati - anche due hotel : si scava tra le macerie : Tre palazzine a Thumana, a circa 40 chilometri a nord di Tirana, e due alberghi a Durazzo. Tutti crollati nella notte. I morti sono almeno 18, i feriti seicento e decine i dispersi, tutti travolti dalle macerie. L’Albania ha tremato alle 2:54 ora locale (le 3:54 in Italia) con una forte scossa di magnitudo 6.5 che ha colpito la costa settentrionale, vicino Durazzo. Da allora si sono susseguite un centinaio di repliche, la più ...