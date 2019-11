Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Nell’era dei social e di unasempre più pervasiva, non ci rendiamo conto di quanto la nostra privacy e a volte la nostra stessa sicurezza sia a rischio, finché non è troppo tardi, o non succedono episodi come questo. Recentemente infatti, come riportato da Bloomberg, un ricercatore di sicurezza ha rinvenuto su un server di Google Cloud un enormeda ben 40 terabyte completamente sprovvisto di protezioni e dunque accessibile da chiunque, che conteneva idi ben 1,2di, tra cui link ai profili social, indirizzi mail e numeri di cellulare. Ne parliamo al passato perché, non appena rinvenuto ile capita l’entità del rischio, il ricercatore ha prontamente avvertito l’FBI, che ha messo iloffline, rendendolo quindi inconsultabile. Nulla però si sa su eventuali altri accessi precedenti, né sulla quantità di tempo in cui il ...

TutteLeNotizie : Scoperto in rete un database non protetto con i dati di 1,2 miliardi di persone - Emilystellaemi2 : RT @acotrozzi: I CUCCIOLI DI ZIA GRAZIA ?? TINA ?? FORSE UNA VOLTA UN PROPIETARIO LO AVEVA.... MA QUANDO HA SCOPERTO CHE ERA INCINTA....LA… - SorryNs : RT @acotrozzi: I CUCCIOLI DI ZIA GRAZIA ?? TINA ?? FORSE UNA VOLTA UN PROPIETARIO LO AVEVA.... MA QUANDO HA SCOPERTO CHE ERA INCINTA....LA… -