Sci di fondo | Coppa del Mondo 2019-2020 | Francesco De Fabiani | servono continuità e

Sci di fondo - Pellegrino pronto per una nuova stagione : “vorrei provare a vincere la classifica sprint” : L’atleta italiano fissa gli obiettivi per la nuova stagione, svelando di voler vincere la classifica sprint Tutto pronto a Ruka per l’esordio nella Coppa del mondo di sci di fondo. La località finlandese ospita come di consueto l’appuntamento di apertura della stagione, con un minitour costituito fra venerdì 29 novembre e domenica 1 dicembre dalle sprint a tecnica classica, da una 10 km femminile e una 15 km maschile a ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019-2020 : Greta Laurent la punta di diamante di un’Italia femminile in cerca di identità : Parte nel fine settimana la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci di fondo, ed in casa Italia, per quanto concerne il settore femminile, i riflettori saranno puntati inevitabilmente su Greta Laurent, chiamata all’annata della consacrazione per quanto riguarda le sprint. Nata il 3 maggio 1992, a 27 anni è nel pieno della maturità agonistica ed in questa stagione entra in una fase della carriera in cui occorre raccogliere i frutti di ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Voglio provare a vincere la Coppa del Mondo sprint - insisterò sulle lunghe distanze” : Federico Pellegrino è pronto per il suo esordio stagionale, il faro dello sci di fondo italiano debutterà in Coppa del Mondo durante il prossimo weekend: a Ruka (Finlandia) sono in programma le sprint a tecnica classica oltre alle 10km-15 km a tecnica classica e a tecnica libera. Il valdostano sarà sicuramente protagonista non soltanto in questo appuntamento ma per tutto l’anno, il suo obiettivo è quello di battagliare per la Coppa del ...

Bubo Valbusa presenta la stagione maschile di Sci di fondo : “Pellegrino si giocherà la Coppa sprint con Klæbo e Bolshunov - De Fabiani può esplodere” : La Coppa del Mondo maschile di sci di fondo, istituita nell’inverno 1981-’82, è arrivata alla sua XXXIX edizione. Nel weekend la stazione sciistica di Ruka, presso la città finlandese di Kuusamo, terrà a battesimo la nuova stagione. Andiamo dunque ad analizzare quali sono i temi forti della nuova annata agonistica in compagnia di Fulvio “Bubo” Valbusa. Quella odierna è l’“episodio pilota” della rubrica che il campione olimpico di Torino 2006 ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019-2020 : Federico Pellegrino tra l’obiettivo di contrastare Klaebo e il sogno di crescere sulle lunghe distanze : A pochi giorni dal ritorno della Coppa del Mondo di sci di fondo, che prenderà il via venerdì in quel di Ruka, in Finlandia, con una sprint a tecnica classica, andiamo ad analizzare le prospettive che attendono uno dei due più importanti rappresentanti del panorama italiano (e non solo): Federico Pellegrino. A 29 anni, il campione di Nus è già nella storia della sua specialità, con le sue 14 vittorie in gare di primo livello (dalla Coppa del ...

Fulvio Valbusa fa le carte alla stagione femminile di Sci di fondo : “Mi aspetto una Therese Johaug in versione cannibale” : La Coppa del Mondo femminile di sci di fondo, nata nell’inverno 1981-’82, è giunta alla sua XXXIX edizione. Nel fine settimana la stazione sciistica di Ruka, situata vicino alla città finlandese di Kuusamo, terrà a battesimo la nuova stagione. Andiamo dunque ad analizzare quali sono i temi forti della nuova annata agonistica in compagnia di Fulvio “Bubo” Valbusa. Quella odierna è l’“episodio pilota” della rubrica che il campione olimpico di ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2019 : i convocati dell’Italia. Federico Pellegrino guida gli azzurri : E’ tutto pronto per l’inizio della stagione di Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo. Come da tradizione sarà la tappa finlandese di Ruka ad aprire il programma. Fari puntati su Federico Pellegrino che ha regalato tante gioie ai colori azzurri negli anni scorsi. Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti, aperto dal primo minitour da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre, con le sprint a tecnica classica, una 10 km femminile e ...

Sci di fondo – Coppa del Mondo : Pellegrino guida gli azzurri a Ruka : Pellegrino guida la pattuglia italiana nell’esordio di Cdm a Ruka, forfeit di Noeckler. Presenti anche quattro donne Sarà come da tradizione Ruka ad aprire la nuova Coppa del Mondo di sci di fondo. La località finlandese ospiterà il primo minitour della stagione da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre, con le sprint a tecnica classica, una 10 km femminile e 15 km maschile a tecnica classica e un’altra 10 km femminile e ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019-2020 : l’Italia si affida a Pellegrino e De Fabiani e attende i giovani : La Coppa del Mondo di sci di fondo è ormai alle porte: si parte quest’anno, riproponendo il Ruka Triple che lo scorso anno non c’era stato, con due sole giornate di gare ed il minitour spostato poi a Lillehammer. Già da venerdì 29 invece, i nomi su cui dovrà puntare l’Italia saranno principalmente due: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani. Nell’anno in cui non ci sono grandi manifestazioni in programma, e dunque ...

Sci di fondo - si raduna l’Italia delle Nazionali Under 23. Undici azzurrini al lavoro a Santa Caterina Valfurva : Ancora al lavoro gli azzurrini dello sci di fondo: l’Italia Under 23 si raduna a Santa Caterina Valfurva, in Valtellina. Da oggi fino a giovedì 28 novembre saranno impegnati gli Undici azzurrini convocati dal DT Marco Selle, con alcuni di loro che potrebbero anche affacciarsi con una certa frequenza nel circuito maggiore nel corso della stagione. Questi gli azzurrini convocati: per la squadra maschile presenti Lorenzo Romano, Stefano ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Lo sci di fondo vedrà scattare la Coppa del Mondo in Finlandia: a Ruka si terrà l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che metterà in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che saranno dimezzati per la sprint del venerdì e per le gare tc del sabato, mentre al termine della pursuit domenicale i punteggi doppi potranno riscrivere la graduatoria. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai ...

Calendario Sci di fondo 2019-2020 : date e programma di Coppa del Mondo e Tour de Ski : Si comporrà di ben 79 gare la Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020, al via nel weekend: saranno 39 le maschili, altrettante quelle al femminile e la staffetta mista di chiusura stagionale. Si parte il venerdì 29 novembre a Ruka, in Finlandia, chiusura il 22 marzo a Canmore, in Canada. Come da tradizione, negli anni pari non si disputano i Mondiali. Dopo il consueto Ruka Triple d’apertura tra il 29 novembre e l’1 dicembre, il ...

Sci di fondo : Ingvild Flugstad Oestberg salterà l’inizio di stagioni per un problema fisico : Una notizia clamorosa nella mattinata. Era una delle atlete più attese, invece Ingvild Flugstad Oestberg non sarà presente nell’inizio di stagione per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci di fondo. Sicure infatti le sue assenze a Beitostølen e Ruka. Ad annunciarlo è stata proprio la norvegese in una conferenza stampa: “Non sono stati soddisfatti tutti i requisiti per i certificati medici. Per ora, non sono pronta a sciare. Il ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino è terzo nella sprint tc di Rovaniemi : Gli azzurri dello sci di fondo, in ritiro a Rovaniemi in vista del Ruka Triple che a fine mese aprirà la stagione di Coppa del Mondo, hanno partecipato oggi ad una sprint tc maschile: non ha preso il via tra gli italiani presenti Francesco De Fabiani, mentre è giunto terzo Federico Pellegrino, con Maicol Rastelli decimo, Stefan Zelger 19° e Giandomenico Salvadori 24°. Doppietta russa con la vittoria di Gleb Retivykh davanti a Sergey Ustiugov, ...