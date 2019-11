Sci alpino | l’Italia spera nell’ascesa di Emanuele Buzzi La grande beffa di Wengen e un

Sci alpino - comincia il lungo week-end di Lake Louise : stasera la prima prova cronometrata maschile di discesa : La prima prova maschile di discesa apre la terza tappa di Cdm a Lake Louise: il programma di giornata La prima prova cronometrata di discesa maschile prevista per mercoledì 27 novembre alle ore 20.15, sancirà ufficialmente l’inizio della terza tappa della Coppa del mondo di sci alpino di scena a Lake Louise, in Canada. Ad aprire le danze sarà l’americano Bryce Bennett, seguito da Josef Ferstl e Mauro Caviezel. Dominik Paris, ...

Sci alpino - Marcel Hirscher : “Ho ricevuto minacce di morte dopo le vittorie nel 2012. Il drone di Madonna? Potevo morire” : Marcel Hirscher si è ritirato da pochi mesi e ha lasciato un vuoto importante nello sci alpino, l’austriaco ha vinto otto Coppe del Mondo generali e ha dominato l’ultimo decennio di questo sport vincendo ovunque e in tutte le maniere. Il 30enne ha scritto una biografia che è uscita nel suo Paese nella giornata di lunedì e alcuni capitoli stanno già facendo parlare di loro. Hirscher ha raccontato di avere ricevuto minacce di morte ...

Sci alpino - Dominik Paris e l’ultimo ostacolo da risolvere : entrare in forma sin da inizio stagione : Dominik Paris nella sua carriera ormai più che decennale in Coppa del Mondo ha ottenuto grandissimi risultati, ma curiosamente quasi tutti li ha concentrati nel periodo postnatalizio. Il 30enne altoatesino della Val d’Ultimo ha infatti conquistato 32 podi in Coppa, 34 con l’oro e l’argento conquistati in carriera ai Mondiali, ma prima di Natale ne ha ottenuti solo sette. Per non parlare delle vittorie: 17 totali, compreso l’oro iridato in superG ...

Sci alpino in tv - quando e dove si gareggia nel fine settimana? Date - programma - orari e tv : il calendario a Lake Louise e Killington : Inizia oggi con la prima prova cronometrata della discesa maschile di Lake Louise la trasferta nordamericana della Coppa del Mondo di sci alpino, tradizionale appuntamento a cavallo tra fine novembre e inizio dicembre. Nel prossimo weekend, sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre il gigante e lo slalom femminili di Killington, località statunitense del Vermont che per il quarto anno consecutivo ospita gare tecniche del Circo Rosa, e la discesa ...

Sci alpino - Christoph Innerhofer ci riprova dopo un grave infortunio. Una carriera ancora lunga - con il sogno Milano-Cortina 2026 : Era il 22 marzo di quest’anno. Christof Innerhofer stava disputando il supergigante dei Campionati Assoluti di sci alpino di Cortina. In un solo istante tutto è andato in fumo. Caduta, ginocchio sinistro che fa crack assieme ai legamenti, e sensazione che, ad oltre 34 anni, tutto questo possa tramutarsi in uno stop definitivo. Invece, ben conoscendo il carattere del fuoriclasse di Gais. appena conclusa l’operazione all’arto ...

Sci alpino - i velocisti azzurri sbarcano a Lake Louise : tutto pronto per la prima discesa maschile di CdM : Paris e compagni impegnati nel primo weekend della velocità maschile a Lake Louise, si comincia mercoledì con le prime prove cronometrate Sono giunti a Lake Louise i cinque velocisti che da mercoledì 27 novembre prenderanno parte alla prima delle tre prove cronometrate in vista della discesa maschile sulla Men’s Olympic di sabato 30 novembre (partenza alle ore 20.15 italiane diretta tv Raisport ed Eurosport), seguita domenica 1 ...

Sci alpino - Ragnhild Mowinckel si infortuna ancora al crociato : la norvegese salterà tutta la stagione! : Ragnhild Mowinckel dovrà saltare tutta la stagione a causa di un nuovo infortunio al crociato del ginocchio destro, lo stesso rotto lo scorso marzo durante le Finali di Coppa del Mondo a Soldeu. La norvegese aveva rimesso gli sci ai piedi a inizio ottobre ed era pronta per rientrare in gara nelle prossime settimane ma la vice campionessa olimpica di discesa libera ha patito un nuovo infortunio in allenamento nei giorni scorsi. La 27enne non si ...

Sci alpino - l’Italia cerca volti nuovi nella velocità. Paris - Fill e Innerhofer over 30 - Emanuele Buzzi al rientro. Tutti i nomi da seguire : l’Italia delle gare veloci di Coppa del Mondo è stata molto vincente nelle ultime stagioni, quest’anno Dominik Paris ha spento 30 candeline ed è nel suo miglior periodo per quanto riguarda forza fisica ed esperienza, ma la squadra azzurra ha bisogno di giovani che possano un giorno rimpiazzare i veterani. Christof Innerhofer e Peter Fill sono ben oltre la trentina, così come Matteo Marsaglia, uno dei più infortunati in assoluto nel Circo Bianco ...

Sci alpino : Alice Robinson proverà a partecipare al gigante di Killington : A sorpresa Alice Robinson potrebbe partecipare al gigante di Killingot, in terra statunitense, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La neozelandese, strepitosa all’esordio in quel di Soelden, dove si è imposta davanti alla Shiffrin, aveva subito una contusione ossea al ginocchio, decidendo dunque di saltare la trasferta nordamericana. Ora il ripensamento, come riportato dall’oceanica su Instagram: “Qualche giorno fa ...

Sci alpino – Lo Slalom femminile si sposta a Killington : le azzurre in viaggio per il Vermont : Slalomgigantiste in viaggio verso Killington, Brignone torna sulla pista dove vinse nel 2018 fra le porte larghe Si ritrovano martedì 26 novembre a Killington, nel Vermont, le protagoniste azzurre delle discipline tecniche che saranno impegnate sabato 30 novembre nel secondo gigante stagionale di Coppa del mondo (prima manche ore 15.45, seconda manche ore 19.00) e domenica 1 dicembre nel secondo Slalom (prima manche ore 15.45, seconda ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Killington 2019 : le convocate dell’Italia. Presenti Sofia Goggia e Federica Brignone : La stagione di Coppa del Mondo femminile di sci alpino entra nel vivo con l’appuntamento Killington 2019. Un doppio appuntamento dedicato alle discipline tecniche con lo gigante in programma sabato 30 novembre e lo slalom domenica 1 dicembre. Grande attesa in casa azzurra per le prestazioni di Federica Brignone che sulle nevi statunitensi ha trionfato nel 2017. Ottimi ricordi anche per Sofia Goggia che qui ha conquistato il podio nel 2016. ...

Sci alpino - Peter Fill si rimette in gioco a quasi 37 anni. Sulle orme dei ‘grandi vecchi’ del passato : Il brivido della velocità, l’amore di uno sport che è da sempre la tua vita, la voglia di lottare e combattere fino all’ultimo centesimo. Peter Fill si presenterà al cancelletto di partenza a Lake Louise con lo spirito di un ragazzino quasi 37enne e con la grande forza di sapersi rimettere in gioco dopo una stagione passata lontano dalle gare. Una pista che porta a dolcissimi ricordi per l’altoatesino, che proprio in Canada nel ...

Sci alpino - i promossi ed i rimandati del fine settimana di Levi. Shiffrin e Kristoffersen vincono i duelli con Vlhova e Pinturault : Dopo il gigante di Soelden di un mese fa, lo slalom di Levi ha dato il vero via alla Coppa del Mondo di sci alpino, che da questa settimana si trasferirà in Nord America, dove inizia anche la velocità. La gara finlandese ha comunque lasciato delle prime indicazioni con promossi e bocciati nell’esordio tra i pali stretti. Mikaela Shiffrin si conferma la regina dello slalom e a Levi scrive una pagina storica per lo sci alpino, superando il ...

