Sardine | l’insulto su Fb del direttore Aler di Brescia in quota Lega | “Infilatevele nel

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) “Leinfilatevele nel c…”. Sono le parole usate da Corrado Della Torre,generale di-Mantova-Cremona in, in un post su Facebook. In un altro post ha anche aggiunto: “Evidentemente quello degli imbecilli è un gene”. Insulti rivolti al movimento che sta riempiendo le piazze dell’Emilia-Romagna e anche del resto d’Italia per manifestare il dissenso nei confronti del Carroccio. A segnalare il post è stato Nicola Di Marco, consigliere regionale del M5s Lombardia: “Sono dichiarazioni becere e vergognose, Della Torre ogni volta che parla rappresenta un ente regionale di primo piano, non può parlare come un odiatore qualsiasi“. “Il movimento delle– aggiunge Di Marco – al di là di quello che esprime, va rispettato soprattutto da chi riveste ruoli di vertice ...

