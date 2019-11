Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Dice il vecchio adagio che lasi applica ai nemici e si interpreta per gli amici. Non sarà questo il caso, ma la giunta regionale guidata dal sardoleghista Christiannon fa nulla per fugare i dubbi. Letteralmente. Nel senso che l’esecutivo ha tutta l’intenzione di far approvare una “interpretazione autentica“, appunto, delle norme che regolano la cooptazione dei dirigenti esterni. Poche righe inserite nel disegno disull’assestamento di, che spalancano le porte degli uffici di vertice della Regione anche ai dipendenti di “amministrazioni statali” e agli “avvocati” con almeno un quinquennio di esperienza lavorativa. Sarà un caso, ma laben si attaglia al vigile del fuoco e ingegnere Antonio Belloi, chiamato daa dirigere la Protezione civile regionale e all’avvocatessa Silvia Curto, già ...

fattoquotidiano : Sardegna, nella legge di Bilancio c’è la norma ‘salva-amici’: “Così Solinas vuole blindare due nomine illegittime” - RobRe62 : RT @TuttaSaluteRai3: 5 sono le zone del Pianeta in cui la prevalenza dei centenari è sopra la norma: in Europa in Sardegna e in Grecia; in… - TutteLeNotizie : Sardegna, nella legge di Bilancio c’è la norma ‘salva-amici’: “Così Solinas vuole blindare… -