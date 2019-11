Sapevate che il vostro Samsung Galaxy è quasi sicuramente realizzato in Vietnam? Ecco

Quando andare in coma ti può salvare la vita : tutto ciò che non Sapevate. E sul risveglio... : Su dieci pazienti ricoverati nei reparti di Rianimazione, almeno cinque o sei vengono posti in una condizione di coma farmacologico, ovvero in un coma provvisorio, indotto artificialmente con potenti farmaci a dosi controllate, per mettere a riposo il cervello e favorirne il recupero. Nel caso speci

Anna Wintour : dieci cose che non Sapevate della first lady della moda : Anna rainbowGolden AnnaSparkling Anna Anna giallorossaAnna Wintour e la borsetta Anna Wintour total blackAnna Wintour in little black dressAnna maculata Anna Wintour in gialloAnna Wintour primi fioriAnna Wintour in jeansAnna Wintour al Met Gala del 2016Anna Wintour al Met Gala del 2017Anna Wintour al Met Gala del 2018Anna Wintour al Met Gala del 2019A WimbledonAnna Wintour a Wimbledon nel 2019Anna Wintour agli US OpenAnna Wintour alla finale ...

Pietro Senaldi su Maurizio Crozza : "Perché batte Zoro" - cosa non Sapevate su La7 : Venerdì sera, per la seconda settimana consecutiva, il programma di Maurizio Crozza su Nove, un canale di cui in genere si scopre l' esistenza quando si mette per sbaglio il piede sul telecomando, come recita una vecchia battuta, ha superato Propaganda Live, il format di Zoro, l' idolo della sinistr