Samsung Galaxy Note 10 Lite si avvicina ed avrà la desiderata S Pen

Non così brutto il Samsung Galaxy S11 (foto) - falsi render in circolazione : Chiariamolo subito, il Samsung Galaxy S11 non sarà brutto così come nelle ultime ore è apparso in alcune immagini render sul web, pure condivise da un celebre leaker come Onleaks. Nella guerra volta ad accaparrarsi le ultime indiscrezioni, qualcosa può andare pure storto e magari quanto presentato non corrispondere del tutto a realtà. Cerchiamo di ricostruire gli ultimi rumor per capire almeno come non sarà il prossimo successore del Samsung ...

A differenza di altri produttori, Samsung non ha scelto la Cina come Paese principale per la produzione dei propri smartphone. Ecco invece dove li realizza

Cambia tutto la modalità notturna su Samsung Galaxy S9 e Note 9 : quali foto migliorate : Come forse quasi tutti i possessori di Samsung Galaxy S9 e Note 9 sapranno, è in corso la sperimentazione in beta di Android 10 ma le novità in arrivo per i due smartphone vanno anche aldilà dello stesso firmware corposo così come nato dalle mani di Google. In particolare, gli sviluppatori al soldo del produttore sudcoreano hanno lavorato per aggiungere la modalità notturna al teleobiettivo e pure alla fotocamera anteriore dei due esemplari. Si ...

Si arricchiscono le promo Unieuro Black Friday 2019 : ultimi Huawei e Samsung Galaxy inclusi : Mancano meno di 48 ore al tanto atteso Black Friday 2019, ma in queste ore la campagna con alcuni store è già nel vivo, come nel caso di Unieuro. L'ultima nostra analisi sulle proposte provenienti dallo store risale a venerdì scorso, quando le offerte "antipasto" in vista del 29 novembre risultavano già disponibili. Questo mercoledì, però, possiamo integrare quanto emerso in un primo momento, grazie ad alcune aggiunte che potreste ritenere ...

Partiti due mesi caldi per Samsung Galaxy S9 e Android 10 : tra beta e aggiornamento definitivo : Scattano ufficialmente oggi 27 novembre due mesi fondamentali per il Samsung Galaxy S9, in riferimento ai tantissimi utenti anche qui in Italia sono ansiosi di toccare con mano l'aggiornamento con Android 10. In particolare, dopo alcune anticipazioni portate alla vostra attenzione pochi giorni fa sulle nostre pagine, bisogna per forza di cose concentrarsi sui segnali arrivati nelle ultime 24 ore. La questione riguarda sia il programma beta, sia ...

Samsung annuncia che il servizio PlayGalaxy Link sarà disponibile in beta anche per i Galaxy S9, Note 9, Galaxy A90 e Galaxy Fold

Anteprime Black Friday MediaWorld del 28 novembre : Samsung Galaxy Note 10+ e S10 : Il Black Friday MediaWorld entra nel vivo già oggi 27 novembre: dovreste ormai essere pronti per le offerte, valide nei negozi fisici ed online, che si intervalleranno ogni giorno dal 28 novembre al 2 dicembre, di cui stamane vogliamo svelarvi qualche succosa anteprima. Se avete sempre avuto un debole per il Samsung Galaxy Note 10 Plus (display QHD+ da 6.8 pollici con riconoscimento biometrico), sappiate che tra poche ore il megastore rosso lo ...

I Samsung Galaxy S11 e S11+ potranno godere di uno Zoom 100x che probabilmente si baserà sul sensore da 108 MP della fotocamera principale

Samsung ha appena rilasciato la prima beta di Android 10 con la One UI 2.0 per i Galaxy S9 e S9+

Come avere Google Assistant su Samsung Galaxy Watch : Oramai sempre più spesso utilizziamo gli assistenti vocali nella vita di tutti i giorni, in quanto essi possono aiutarci a velocizzare una miriade di azioni Come ad esempio conoscere il meteo, aggiungere un promemoria per leggi di più...

OnLeaks torna sulla scena con un nuovo render a 360 gradi relativo a Samsung Galaxy S11+, confermando le anticipazioni dei giorni scorsi.

La miglior fotocamera di sempre sul Samsung Galaxy S11 - con autofocus laser : Torniamo a parlare del Samsung Galaxy S11, dopo avervi comunicato circa il passaggio su GeekBench del modello 5G, che ha mostrato a tutti la propria forza bruta. Ice universe prende nuovamente parola, rivelando un piccolo, ma non trascurabile, particolare sulla fotocamera del prossimo top di gamma del colosso di Seul, vale a dire il sensore laser per la messa a fuoco (verso la prima introduzione sulla serie dei Galaxy ...

Il Samsung Galaxy S11 monterà le nuove CPU Exynos M5 e probabilmente utilizzerà un altro sensore per le impronte digitali di Qualcomm

Huawei P30, P30 Pro e Samsung Galaxy Fold stanno ricevendo dei Nuovi aggiornamenti software con correzioni di problemi e nuove funzioni.