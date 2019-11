Salute | l’antibiotico-resistenza costerà all’Italia 13 miliardi di dollari al 2050

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) L’Italia è prima in Europa per numero di morti legato all’antibiotico-, con oltre 10 mila decessi all’anno per infezioni causate da batteri resistenti agli antibiotici, cifra che sale a 33 mila in Europa. Un fenomeno cheall’Italia 13dida qui al. Non solo: in un recente scenario tracciato dall’Organizzazione mondiale della sanità, in assenza di interventi correttivi del problema, entro illa prima causa di morte nel mondo saranno le infezioni da germi resistenti, con ben 10 milioni di vite perdute, pari al numero di morti che il cancro causa attualmente a livello globale. “Se invece, per paura o per saggezza, interveniamo (e abbiamo tutto il tempo, le energie e le risorse per farlo), fra 10 anni parleremo d’altro“, ammoniscono gli esperti riuniti a Palermo per il XVIII Congresso nazionale ...

