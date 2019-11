Russia verso squalifica per doping | in campo Putin

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Il tempo stringe e lae' a un passo da quella che sarebbe la sanzione piu' pesante di sempre nei confronti di una Nazione a livello sportivo. Tutta colpa del radicatodi Stato rivelato nel 2014 e scoperto in tutti i suoi dettagli nel 2015. L'ultima violazione riscontrata dal Comitato indipendente di revisione della conformita' (CRC) dell'agenzia mondiale anti(Wada) e' quella di falsificazione e occultamento dei dati piu' sensibili del laboratorio antidi Mosca consegnati agli investigatori. La Rusada - agenzia antirussa - non e' credibile e per questo il Comitato ha raccomandato all'Esecutivo della sua agenzia di sostenere davanti al Comitato olimpico internazionale (Cio) dire tutto lo sport russo per quattro anni. La decisione arrivera' lunedi' 9 dicembre quando la Wada si riunira' a Parigi. Poi la palla passera' al Cio che nel frattempo ha ...

