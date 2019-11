Roma Dal primo dicembre al via il nuovo progetto della Caritas

Manovra - retRomarcia del governo : plastic tax dimezzata e sulle auto aziendali si cambia : Dietrofront del governo sulle microtasse della Legge di Bilancio 2020: la plastic tax scende a 0,50 euro al chilo. Rimane, però, il problema delle coperture finanziarie

Roma choc - fa irruzione armato di coltello all'ospedale Vannini : aggredisce una guardia giurata e due infermiere : Roma choc. Ha fatto irruzione all'ospedale Vannini, in via di Acqua Bullicante, in zona Casilino, armato di coltello e ha minacciato la guardia giurata e due infermiere. Ubriaco e in...

Roma - trovato morto nella sua abitazione : era appena stato dimesso dall'ospedale : dimesso dall'ospedale è morto poi in casa. Un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita ieri mattina nell'abitazione della madre in via Bernardo da Bibbiena, in zona...

Muore in casa poche ore dopo essere stato dimesso dall'Ospedale Cristo Re di Roma : dimesso dall’ospedale è morto poi in casa. Un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita ieri mattina nell’abitazione della madre in via Bernardo da Bibbiena, in zona Primavalle, alla periferia di Roma. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia l’uomo era stato dimesso poche ore prima dall’Ospedale Cristo Re. Sono in corso indagini sulle dimissioni dell’uomo dalla struttura ospedaliera per ...

Ospedale San Camillo di Roma - concorso per 7 biologi : domande entro il 15 dicembre : L'Ospedale San Camillo di Roma ha indetto un nuovo concorso pubblico, volto al reclutamento di sette unità di personale da inserire nel ruolo di Dirigente Biologo. I posti messi a bando saranno così ripartiti: cinque posti saranno destinati all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini; due posti, invece, alla Asl Roma 1 quale azienda aggregata. Gli interessati potranno inviare la domanda di partecipazione entro il 15 dicembre 2019. Requisiti e ...

Asl Roma 6 : dal codice rosso a nuove linee guida : Roma – Tante e importanti novita’ sono emerse dalla tavola rotonda “Noi possiamo, insieme”, che si e’ svolta oggi, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, all’Ospedale dei Castelli di Ariccia (Roma). Le iniziative attivate nel territorio dal Protocollo per la protezione dagli abusi e maltrattamenti, firmato l’8 marzo 2018 da ASL Roma 6, Regione Lazio, Procura della Repubblica di ...

Roma-Brescia 0-0 La Diretta le formazioni ufficiali : Florenzi e Pellegrini dal 1' : La Roma torna a giocare all'Olimpico e riceve il Brescia, ultimo in classifica con 7 punti ma con una partita da recuperare, quella col Sassuolo, rispetto a tutte le altre squadre. I giallorossi...

Ospedale Sant'Andrea di Roma - concorso per 65 assunzioni : domande entro il 16 dicembre : L'Ospedale Sant'Andrea di Roma ha indetto due nuovi bandi pubblici, volti al reclutamento di 65 unità di personale da impiegare in vari ruoli amministrativi a tempo indeterminato e pieno. Il primo bando riguarda l’assunzione 45 assistenti amministrativi (Cat. C), il secondo bando è destinato all’inserimento di 20 collaboratori amministrativi (Cat. D). Gli interessati potranno inviare la domanda di partecipazione entro il 16 dicembre ...

Fibrosi cistica - gli oltre 10 milioni incassati dall’Umberto I per il reparto adulti mai fatto : ora indagano procura di Roma e Finanza : I soldi sono arrivati, puntuali, per oltre 20 anni, ma il padiglione sanitario non è mai stato realizzato. E ora, dopo l’inchiesta de ilfattoquotidiano.it risalente al febbraio scorso – cui ha fatto seguito un esposto di Fratelli d’Italia – sulla vicenda indagano la procura di Roma e la Guardia di Finanza. I magistrati Romani hanno aperto un fascicolo sul caso del reparto per adulti malati di Fibrosi cistica mai realizzato al ...

Roma-Brescia - Balotelli escluso dalla lista dei convocati : rapporto compromesso con Grosso : L’allenatore del Brescia ha escluso Balotelli dalla lista dei convocati per il match con la Roma, aprendo dunque una profonda frattura Mario Balotelli non giocherà Roma-Brescia, Fabio Grosso infatti ha escluso l’attaccante italiano dalla lista dei convocati per la trasferta nella Capitale. Gianluca Checchi/LaPresse L’allenatore della squadra lombarda non ha dunque perdonato all’ex Marsiglia il comportamento tenuto ...

Nuoto - Roma 2022 : effettuato dalla Len il sopralluogo nella Capitale che precede l’assegnazione degli Europei : Si è svolto nella giornata di ieri il sopralluogo di una delegazione della LEN che precede l’assegnazione degli Europei 2022, per i quali la candidatura di Roma è molto forte. I delegati, guidati da Paolo Barelli, che ricopre il doppio ruolo di presidente LEN e FIN, hanno incontrato la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, e visitato gli impianti che dovrebbero ospitare le manifestazioni: lo Stadio del Nuoto al Foro Italico per Nuoto e ...

Elezioni Emilia Romagna - tutte le regionali dal 1995 a oggi : Elezioni Emilia Romagna, tutte le regionali dal 1995 a oggi L’Emilia Romagna non è mai stata come ora al centro del dibattito politico e mediatico come ora. Data di default alla sinistra dal 1945 in poi, è sempre stata definita la regione rossa per definizione assieme alla Toscana. Non si sono mai sprecate molte parole, articoli, editoriali su ciò che avveniva tra Piacenza e Rimini, sapendo che punto in più punto in meno la ...

Dalla Romania a Torino : salvata la vista ad una bimba di 5 mesi grazie ad un trapianto di cornea : Dalla Romania a Torino: salvata la vista ad una bimba di quasi 5 mesi grazie ad un trapianto di cornea, presso la Città della Salute di Torino. Affetta Dalla nascita da opacità corneale diffusa in occhio destro di dimensioni ridotte era stata considerata senza speranze nel proprio Paese di origine. grazie a parenti residenti in Italia, che hanno fatto da tramite con la Clinica Oftalmologica universitaria della Città della Salute di Torino, pochi ...

Isola della Sostenibilità approda a Roma : grande evento dal 4 al 7 dicembre : Migliaia di persone coinvolte nel tour nazionale itinerante “Clima di Cambiamento” dell’edizione 2019, più di 18.000 presenze registrate nella scorsa edizione, 180 attività didattiche presentate e 65 istituti partecipanti. Questi i numeri di Isola della Sostenibilità che approda a Roma, negli spazi del Mattatoio di Testaccio (Piazza Orazio Giustiniani, 4), con un grande evento, dal 4 al 7 dicembre, per promuovere lo Sviluppo Sostenibile! Quattro ...